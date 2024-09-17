В Steam начался фестиваль самолетов, поездов и автомобилей — скидки до 90%, демоверсии и подарки

Valve начала недельную распродажу игр в Steam, посвященный транспортным средствам. Событие продлится до 23 сентября.
Кроме самолетов, поездов и автомобилей, упомянутых в названии, распродажа охватывает игры о грузовиках, автобусах, лодках и даже космических кораблях. Вот лишь некоторые из игр для ПК, которые вы сможете приобрести во время мероприятия со значительными скидками:
- American Truck Simulator — ₴100 (-75%)
- DREDGE — ₴329 (-40%)
- Euro Truck Simulator 2 — ₴100 (-75%)
- Microsoft Flight Simulator: 40th Anniversary Edition — ₴770 (-50%)
- Car Mechanic Simulator 2021 — ₴206 (-60%)
- Car Mechanic Simulator 2018 — ₴41 (-90%)
- IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad — ₴185 (-80%)
- Lawn Mowing Simulator — ₴102 (-75%)
- Unrailed! — ₴94 (-75%)
- Trainz Railroad Simulator 2022 — ₴148 (-80%)
В рамках фестиваля пользователи могут не только приобрести игры со скидками, но и опробовать бесплатные демо-версии многих проектов. Кроме того, на странице события представлены будущие релизы в этой категории, которые можно добавить в список желаний.
Как и во время других тематических мероприятий, Valve подготовила для пользователей Steam подарки в стиле фестиваля. Компания предлагает пополнить коллекцию стикеров, а также получить украшение для профиля. Эти уникальные виртуальные предметы доступны в магазине на отдельной странице.
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