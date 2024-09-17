В Steam начался фестиваль самолетов, поездов и автомобилей — скидки до 90%, демоверсии и подарки

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Valve начала недельную распродажу игр в Steam, посвященный транспортным средствам. Событие продлится до 23 сентября.

Кроме самолетов, поездов и автомобилей, упомянутых в названии, распродажа охватывает игры о грузовиках, автобусах, лодках и даже космических кораблях. Вот лишь некоторые из игр для ПК, которые вы сможете приобрести во время мероприятия со значительными скидками:

В рамках фестиваля пользователи могут не только приобрести игры со скидками, но и опробовать бесплатные демо-версии многих проектов. Кроме того, на странице события представлены будущие релизы в этой категории, которые можно добавить в список желаний.

Как и во время других тематических мероприятий, Valve подготовила для пользователей Steam подарки в стиле фестиваля. Компания предлагает пополнить коллекцию стикеров, а также получить украшение для профиля. Эти уникальные виртуальные предметы доступны в магазине на отдельной странице.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.