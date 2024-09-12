«Семейные группы» в Steam вышли из беты — делитесь играми с близкими без ограничений (почти)

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Valve запустила новую функцию «Семейные группы» в Steam, которая позволяет семьям совместно пользоваться играми, управлять родительским контролем и одобрять запросы на покупку игр.

Новая функция заменит семейную библиотеку Steam и семейный режим.

Семейные группы позволяют членам семьи одновременно играть в разные игры из общей библиотеки. Например, если один пользователь играет в Balatro, другой член семьи может в это время наслаждаться игрой Arranger. Однако, если несколько человек захотят одновременно запустить одну и ту же игру, дополнительные копии придется приобрести отдельно. Важным преимуществом новой системы является возможность играть в совместные игры офлайн.

Valve установила ограничение на количество участников семейной группы — «до шести близких родственников». Каждый член семьи будет иметь собственные сохранения и достижения в играх. Взрослые пользователи могут свободно покинуть семейную группу, но повторное присоединение будет возможным только через год. Детей из группы могут удалить только взрослые или служба поддержки Steam.

Подробнее о семейных группах можно почитать на отдельной странице в Steam.

Онлайн-курс "Digital Marketing" від Laba. Розширте пул навичок у роботі з аудиторією. Навчіться запускати рекламні кампанії без зайвих витрат бюджету з сучасними інструментами діджитал-маркетингу, включаючи AI. . Детальніше про курс

Компания планирует постепенно отказаться от старой системы Family Sharing. Пользователям, которые все еще пользуются ею, советуют перейти на новую функцию «Семейная группа». Для этого достаточно обновить клиент Steam до последней версии.

Вместе с внедрением семейных групп Valve выпустила ряд других обновлений для своего клиента. Среди них — обновленный менеджер скриншотов, который предоставляет пользователям более удобные инструменты для управления сделанными снимками экрана.

Источник: theVerge, Steam

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.