В Steam начался Ukrainian Games Festival 2024 с анонсом 5 новых украинских игр и более 100 демоверсий

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19 августа в 20:00 по Киевскому времени в сервисе Steam начался фестиваль украинских игр Ukrainian Games Festival 2024. В этом году в фестивале участвует более 450 игр, созданных в Украине — от S.T.A.L.K.E.R. и Metro до украинской классики и интересных инди-игр, многие из которых уже были участниками Indie Cup Ukraine. Это на 100 участников больше, чем в 2023 году.

На большой фестивальной распродаже можно будет приобрести десятки игр со скидками. Следует отметить, что первые несколько часов Steam подтягивает на фестиваль все активные скидки, поэтому в начале в разделе распродажи может отображаться меньше игр, чем должно быть. Но через несколько часов ситуация должна нормализоваться. В то же время на выставке демоверсий будет возможность бесплатно опробовать более 100 проектов, включая более 45 демо для игр, которые еще не вышли.

Страница фестиваля разделена на 8 разделов. Игры здесь представлены по разным критериям — и полки с представителями разных жанров, и инди-проекты. Также организаторы сделали подборку самых популярных украинских студий, бесплатных демо и список украинских проектов, которые выйдут в будущем.

Во время фестиваля разработчики будут делать собственные анонсы и делиться информацией о своих проектах. Найти все анонсы Ukrainian Games Festival 2024 можно на отдельной странице фестиваля.

Вместе со стартом фестиваля организаторы анонсируют сразу пять новых украинских игр:

Дополнительно отмечается, что в рамках Ukrainian Games Festival 2024 команда GTP Media также открыла большой сбор на 50 FPV-дронов для нужд подразделений ГУР. Цель сбора — 1,6 млн грн. Среди донатеров будут разыграны эксклюзивные призы, в том числе флаги с автографом Кирилла Буданова, эксклюзивные футболки с символикой ГУР и Ukrainian Games, а также — возможность дать дронам название по собственному усмотрению. На 19 августа собрано уже почти 400 тыс. грн.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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