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В Steam появились чарты наиболее продаваемых и популярных игр, отображающие статистику в реальном времени

В Steam появились чарты наиболее продаваемых и популярных игр, отображающие статистику в реальном времени

В Steam теперь есть графики в реальном времени, показывающие как самые продаваемые, так и самые популярные игры в любой момент времени. теперь всегда можно узнать о самой посещаемой и покупаемой игре прямо сейчас.

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Steam

Согласно сообщению в блоге Valve, списки самых продаваемых игр ранжируются на основе общего дохода, включая DLC и внутриигровые покупки, для предоставления более полной картины того, в какие игры игроки заходят и где продолжают играть. И Valve добавила такие показатели, как количество недель в чарте и недельное изменение рейтинга для более подробного представления о трендах.

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Список возглавляют некоторые вечно популярные бесплатные игры, такие как CS:GO , Dota 2 и Apex Legends. Чарт также показывает показывает, что Cyberpunk 2077 находится в первой десятке – благодаря недавнему обновлению и популярности аниме от Netflix. Можно отсортировать список по количеству игроков онлайн и и по числу ежедневно заходящих игроков (на основе пикового количества игроков в течение дня).

Новую страницу статистики можно считать надежным источником информации – она может дать много пищи для размышления как игрокам, так и издателям. Чарт может стать хорошим подспорьем в поиске игры на собственный вкус и при этом реально популярной среди людей.

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Источник: The Verge


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