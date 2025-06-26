Внезапно: в титрах Death Stranding 2 увидели упоминание о Nintendo

В финальных титрах Death Stranding 2: On the Beach пользователи неожиданно заметили благодарность сотрудникам Nintendo. Как для PS5-эксклюзива довольно необычное решение.

Если быть точнее, то речь идет о 14 сотрудниках Nintendo Pictures — студии, принадлежащей самой Nintendo. Оказывается они сотрудничали с Sony Interactive Entertainment, непосредственно Хидео Кодзимой и его Kojima Productions.

Получается Nintendo Pictures помогала создателям с увлечением движением и анимацией, поскольку именно на нем они специализируются. Компанию основали в 2022 году после того, как когда Nintendo приобрела и переименовала Dynamo Pictures. Но совместный путь с Кодзимой они начали еще во время создания первой Death Stranding, а также участвовали в работе над Persona 5 и Monster Hunter World. Основное отличие, почему пользователи вообще обратили внимание на присутствие команды в титрах — это первая игра, не изданная Nintendo, где упоминают студию после ребрендинга.

Предполагаем, что Nintendo Pictures начала работу над сиквелом еще до поглощения. Именно поэтому в титрах упомянули 14 «людей Mario», а не логотип Dynamo. Стоит ли ожидать порт Death Stranding 2 на Switch 2? Будем честны, что шансов немного, поскольку игра пока что остается эксклюзивом PlayStation 5.

Death Stranding 2 официально получила релиз сегодня, 26 июня, а те, кто взял Digital Deluxe уже два дня гуляют по постапокалиптическим пейзажам благодаря раннему доступу. В преддверии релиза критики ожидаемо хвалили творение Кодзимы и особенно отметили, что раздражающего «симулятора ходьбы» стало меньше.

Действия игры происходят через 11 месяцев после первой части. На свежих геймплейных показах Kojima Productions показала плавучий корабль-базу, новые биомы и чудаковатого персонажа Доллмена. Режиссер Хидео Кодзима утверждает, что боссов, при желании, можно пропустить — сюжет от этого не пострадает.

Кроме того, вселенная Death Stranding продолжает захватывать земли — впереди киноадаптация от A24. Фильм основан на событиях игры, но Нормана Ридуса не пригласили на роль Сэма. Параллельно анонсировали анимационный фильм во вселенной Death Stranding, который будет происходить не зависимо от игровой вселенной.

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Источник: Games Radar