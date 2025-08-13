В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%

В Steam начался фестиваль изометрических игр — для фанатов RPG, стратегий и инди-проектов с видом сверху.
На распродаже можно найти классические и популярные RPG вроде Disco Elysium, Wasteland и другие. Но та самая Pillars of Eternity, которая недавно впервые за 10 лет получила огромное обновление, пока что не будет продаваться по более низкой цене. Ниже ITC.ua традиционно собрал перечень игр со скидками, а некоторые из них имеют демоверсию — какие именно мы обозначили.
Скидки на распродажи в Steam от более дорогих к более дешевым
- The Thaumaturge — ₴350 (-50%)
- Broken Roads — ₴280 (-60%)
- Bloomtown: A Different Story + Demo — ₴257 (-50%)
- Sovereign Syndicate — ₴207 (-50%)
- Dark Envoy — ₴198 (-67%)
- Gamedec — Definitive Edition — ₴180 (-70%)
- Solasta: Crown of the Magister — ₴180 (-70%)
- Disco Elysium — ₴119 (-75%)
- Wasteland 3 — ₴115 (-80%)
- The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos — ₴85 (-80%)
- Wasteland 2: Director’s Cut — ₴75 (-80%)
- Wantless : Solace at World’s End + Demo — ₴75 (-80%)
- Tower of Time — ₴70 (-86%)
- For The King — ₴55 (-80%)
Акция продлится до 18 августа. Параллельно в Steam продолжается фестиваль 4X-стратегийгде по приятным ценам отдают разнообразные стратегии. В частности со скидками можно найти Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations и другие тайтлы. Также Valve готовится к 2026 году — уже известно, какие распродажи запланированы на первую половину 2026-го.
