Новости Игры 13.08.2025 comment views icon

В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%

В Steam начался фестиваль изометрических игр — для фанатов RPG, стратегий и инди-проектов с видом сверху.

На распродаже можно найти классические и популярные RPG вроде Disco Elysium, Wasteland и другие. Но та самая Pillars of Eternity, которая недавно впервые за 10 лет получила огромное обновление, пока что не будет продаваться по более низкой цене. Ниже ITC.ua традиционно собрал перечень игр со скидками, а некоторые из них имеют демоверсию — какие именно мы обозначили.

Скидки на распродажи в Steam от более дорогих к более дешевым

Акция продлится до 18 августа. Параллельно в Steam продолжается фестиваль 4X-стратегийгде по приятным ценам отдают разнообразные стратегии. В частности со скидками можно найти Civilization, Stellaris, Europa Universalis, Galactic Civilizations и другие тайтлы. Также Valve готовится к 2026 году — уже известно, какие распродажи запланированы на первую половину 2026-го.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Корейская The Witcher? Вышел тизер Woochi the Wayfarer — мистической RPG с монстрами, шаманами и ритуалами
В Steam стартовала распродажа польских игр — Dying Light, Ghostrunner и другие со скидками до 90%
Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"
Статистика Steam не отражает реальной популярности игры, — разработчик Test Drive с онлайном 288 игроков
Стандартный S.T.A.L.K.E.R. 2 можно обновить до версий Deluxe и Ultimate на всех платформах
Геймплей приключенческой игры The Lost Heaven: как The Last of Us, но в Китае и с роботами
Steam бесплатно раздает четыре стратегии общей стоимостью более $150
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
Официально: приложение Xbox на ПК добавляет игры Steam и Battle.net
Стартовала первая бета Battlefield 6, в очереди — 295 000 игроков
В Steam-игре Chemia обнаружили вредоносное ПО, которое крало криптовалюту и данные пользователей
Mafia: The Old Country получила 76/100 на Metacritic — сильный сюжет, но "шаблонный геймплей"
В Steam стартовала большая летняя распродажа — Hollow Knight, Ghost of Tsushima и другие со скидками до -95%
Каждая пятая игра в Steam за 2025 год создана с помощью ИИ, — отчет
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию
Steam хаотично удаляет моды из-за жалоб троллей
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Шоураннер "Чужой: Земля" снимает сериал по мотивам Far Cry, — слил Ubisoft
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить