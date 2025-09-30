В Steam стартовала большая осенняя распродажа — DOOM Eternal, Sekiro и другие со скидками до -90%

В Steam стартовала традиционная большая осенняя распродажа, которая на этот раз происходит значительно раньше. Valve подготовила геймерам большой список предложений на хиты 2025 года и прошлых лет.
Если предыдущие осенние распродажи происходили в конце ноября, то сейчас аж на два месяца раньше. Официально Valve не раскрывала причины, но похоже на желание оставить больший временной промежуток между осенней и зимней распродажами. Поэтому эта акция предпоследняя такая большая в 2025-м.
Накануне Steam опубликовал тизер распродажи, где показал некоторые игры со скидками. А ниже мы собрали список игр дороже и дешевле, где некоторые тайтлы стоят меньше чашки кофе.
Игры дороже ₴400 на распродаже Steam
- Sekiro: Shadows Die Twice — ₴1 017 (-50%)
- Dune: Awakening — ₴919 (-20%)
- DayZ — ₴714 (-50%)
- Marvel’s Spider-Man Remastered — ₴699 (-50%)
- Grand Theft Auto V Enhanced — ₴674 (-50%)
- Baldur’s Gate 3 — ₴674 (-25%)
- The Alters — ₴560 (-20%)
- Dark Souls 3 — ₴495 (-50%)
- Cyberpunk 2077 — ₴489 (-65%)
- Total War: WARHAMMER III — ₴474 (-75%)
- Blue Prince — ₴449 (-25%)
- Dead Island 2 — ₴400 (-70%)
Игры дешевле ₴400 на распродаже Steam
- Stronghold Crusader: Definitive Edition — ₴332 (-20%)
- Hogwarts Legacy — ₴319 (-80%)
- Devil May Cry 5 — ₴313 (-67%)
- Outer Wilds — ₴299 (-40%)
- Project Zomboid — ₴278 (-33%)
- Hades — ₴128 (-75%)
- Far Cry 4— ₴68 (-85%)
- Control Ultimate Edition — ₴67 (-90%)
- DOOM Eternal — ₴64 (-90%)
- Rise of the Tomb Raider — ₴55 (-90%)
-
- Mafia III: Definitive Edition — ₴54 (-90%)
- Haven — ₴51 (-90%)
- Elite Dangerous — ₴41 (-90%)
Напомним, что в этом году Steam проведет еще пять акций, где финальную точку поставит праздничная зимняя распродажа. Сейчас уже известно, какие мероприятия встретят нас в первой половине 2026 года — от фестиваля о лошадях до детективов.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: