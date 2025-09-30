В Steam стартовала большая осенняя распродажа — DOOM Eternal, Sekiro и другие со скидками до -90%

В Steam стартовала традиционная большая осенняя распродажа, которая на этот раз происходит значительно раньше. Valve подготовила геймерам большой список предложений на хиты 2025 года и прошлых лет.

Если предыдущие осенние распродажи происходили в конце ноября, то сейчас аж на два месяца раньше. Официально Valve не раскрывала причины, но похоже на желание оставить больший временной промежуток между осенней и зимней распродажами. Поэтому эта акция предпоследняя такая большая в 2025-м.

Накануне Steam опубликовал тизер распродажи, где показал некоторые игры со скидками. А ниже мы собрали список игр дороже и дешевле, где некоторые тайтлы стоят меньше чашки кофе.

Игры дороже ₴400 на распродаже Steam

Игры дешевле ₴400 на распродаже Steam