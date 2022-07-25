В Steam стремительно набирает популярность Wallpaper Engine — китайские игроки массово используют приложение для просмотра порно в обход цензуры

В списке наиболее популярных приложений Steam присутствует странная аномалия — программа Wallpaper Engine, служащая для загрузки обоев рабочего стола ПК. На первый взгляд, довольно трудно объяснить конкуренцию библиотеки обоев с ведущими игровыми тайтлами. Об этом явлении пишет MIT Technology Review.

Объяснение загадки кроется в отзывах к приложению. Более 200 тыс. из них написаны на китайском языке с 2016 по 2022 год. Пользователи из Китая составляют около 40% аудитории сервиса. Значительная часть отзывов говорят об использовании программы в качестве средства для загрузки и обмена порно.

Необходимо пояснение о том, как связаны порно, Steam и Китай. В крупнейшей восточно-азиатской стране запрещен откровенный контент онлайн. Также запрещены и многие популярные сервисы, включая Google. Пользователям приходится проявлять изрядную изобретательность для получения доступа к “обнаженке” в сети. Steam — одна из немногих глобальных платформ, всё ещё работающих в Китае.

Wallpaper Engine разработана программистами из Германии и успешно выполняет свою основную функцию. Более 90% пользовательского контента, представленного в Мастерской программы — безобидные статические или динамические обои. Лишь около 7,5% из более чем 1,6 млн изображений имеют пометку “для взрослых”. Среди них есть как образцы графики, так и реальные фотографии и видео обнаженных людей.

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Для китайских пользователей и игровых СМИ специфическое использование Wallpaper Engine не является секретом практически с момента его появления в Steam. Англоязычные обозреватели не уделяли теме особого внимания, но отдельные публикации всё же были.

В то время как в Европе и США онлайн-порно разрешено в той или иной форме, китайским пользователям и разработчикам грозят существенные наказания за использование или распространение откровенного сетевого содержимого. В 2016 году создатель китайского видеоплеера QVOD был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за то, что компания позволила программному обеспечению стать популярным хабом торрентов с порно. В нескольких случаях жители Китая попадали в тюрьму на срок от шести до восьми месяцев просто за репост порно в Твиттере.

Steam в Китае сейчас находится в уникальной ситуации. «Он стал одной из немногих западных платформ, работающих в серой зоне», — говорит Дэниел Ахмад, старший игровой аналитик Niko Partners из Великобритании. Согласно законодательству страны в отношении публикации игр, Steam давно должен был быть запрещен. «Но по какой-то причине он все еще существует».

Использование полулегальных лазеек в популярных сетевых сервисах для китайцев является бесплатной альтернативой оплате качественных услуг VPN. Цуй Цзяньи, китайский писатель и журналист, считает, что потребление эротического контента — это базовая потребность людей. «Если не будет легальных порносайтов, люди будут потреблять эротику, где смогут найти». Китайское государство старается тщательно контролировать этот и другие аспекты жизни своих граждан.

В начале июля китайские исследователи сообщали о создании искусственного интеллекта, способного читать мнения — систему разработали специально для проверки лояльности членов Компартии.