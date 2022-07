В Китае создали искусственный интеллект, способный читать мысли — систему разработали специально для проверки лояльности членов Компартии

Китайские исследователи утверждают, что разработали искусственный интеллект, который, по их словам, способен читать мнения членов Коммунистической партии и делает их более восприимчивыми к идеологии и доктрине господствующей Компартии. Так, с одной стороны, недавно Китай уже фиксировал «сигналы от внеземных цивилизаций», да и вообще к подобным сенсационным открытиям со стороны китайских исследователей нужно подходить со здоровым скептицизмом, а с другой — об этом ИИ написало несколько западных изданий, включая The Times, да и сама новость выглядит интересной сугубо концептуально.

Статья с описанием этой системы появилась в сети 1 июля и вскоре была удалена, однако пекинский репортер The Times Диди Тан успел собрать подробности в отдельном материале. Разработчиком системы, как сообщается, выступил национальный научно-исследовательский центр в Хэфэй. Программа способна отслеживать мимику и считывать мозговые волны для оценки заинтересованности членов пропагандистскими материалами партии Си Цзиньпиня. Целью создания технологии является оценка лояльности членов Компартии и последующая соответствующая идеологическая обработка нелояльных «еретиков».

Всего в исследовании приняли участие 43 члена господствующей Коммунистической партии Китая (КПК) — в рамках эксперимента научно-исследовательского центра они посещали отдельные партийные мероприятия, а в это время за ними внимательно наблюдали исследователи. На удаленном видео можно было увидеть, как один из испытуемых внутри специально обустроенной кабинки с монитором просматривает статьи о партийной политике и ее достижениях.

В оригинальной статье научного центра не конкретизировалось какие именно технические средства использовались для считывания мозговой активности и мимики. Что до последнего, то, вероятно, без камер наблюдения не обошлось. И не совсем понятно, как система может использоваться шире – за пределами контролируемой среды.

«С одной стороны, [система] дает представление, как члены партии воспринимают идеи и политический курс, а с другой — предоставляет реальные данные для переосмысления политической идеологии для ее улучшения и обогащения». фрагмент из статьи с описанием исследования

Это исследование совпадает с давними немалыми усилиями Китая по идеологической обработке населения. Для этого Китай использует, в частности, специальное приложение под названием Study (Xi) Strong Country, которым пользуется около 100 млн жителей страны. В приложении постоянно публикуются отчеты государственных СМИ и актуальная информация о деятельности партии Си Цзиньпиня. За просмотр пропагандистских видео и ответы на вопросы коммунизма дают баллы, которые можно тратить на выпечку в разных кафе или обменивать на технику. Также в приложении есть социальные функции, такие как видеозвонки и обмен сообщениями, сообщает The Guardian в 2019 году. Ранее The New York Times писало, что правительство страны принуждает пользоваться приложением — школы унижают учащихся с низкими баллами, а компании требуют от работников ежедневных скриншотов своих баллов.

Кроме того, в Китае не раз экспериментировали с системами измерения эмоций — в 2017 году проскакивали сообщения, что мозговые волны работников некоторых заводов, государственных предприятий и военных сканировались с помощью специальных шлемов. Затем данные анализировали с использованием систем искусственного интеллекта, чтобы выявить гнев или тревогу на рабочем месте и соответствующим образом адаптировать условия труда.