В Telegram для iOS появились видеозвонки (пока функция работает в тестовом режиме)
Свежее обновление популярного мессенджера Telegram принесло давно запрашиваемую функцию видеозвонков — пока она доступна только для пользователей iOS и в тестовом режиме.
Добавление поддержки видеозвонков команда Telegram анонсировала еще в апреле, хвастаясь преодолением рубежа в 400 млн активных пользователей. Тогда разработчики обещали запуск функции до конца 2020 года. Вчера вышло очередное крупное обновление мессенджера для Android и iOS под порядковым номером 6.3, частью которого стала возможность совершать видеозвонки. Как отмечалось выше, пока функция работает в тестовом режиме и доступна только для пользователей iOS.
Чтобы активировать функцию, нужно:
- скачать и установить последнюю версию Telegram с порядковым номером 6.3;
- нажать 10 раз на значок «Настройки» (Settings), чтобы вызвать специальное дебаг-меню (Debug);
- Активировать «Экспериментальные функции» (Experimental feature).
После этого в профилях пользователей появится значок «Video call». При этом собеседники также должны установить последнюю версию и активировать у себя экспериментальные функции для совершения видеозвонков.
В официальном перечне новшеств Telegram версии 6.3 о поддержке видеозвонков не упоминается. Там перечислены следующие изменения:
- поддержка видеоаватаров;
- возможность просматривать статистику групповых чатов с 500 и более участников;
- поддержка нескольких учетных записей в десктопной версии Telegram (в мобильной версии эта функция доступна с 2017 года);
- передача файлов размером до 2 ГБ.
Когда состоится официальный запуск видеозвонков в Telegram, не сообщается.
Источник: Telegram