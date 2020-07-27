В Telegram для iOS появились видеозвонки (пока функция работает в тестовом режиме)

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Свежее обновление популярного мессенджера Telegram принесло давно запрашиваемую функцию видеозвонков — пока она доступна только для пользователей iOS и в тестовом режиме.

Добавление поддержки видеозвонков команда Telegram анонсировала еще в апреле, хвастаясь преодолением рубежа в 400 млн активных пользователей. Тогда разработчики обещали запуск функции до конца 2020 года. Вчера вышло очередное крупное обновление мессенджера для Android и iOS под порядковым номером 6.3, частью которого стала возможность совершать видеозвонки. Как отмечалось выше, пока функция работает в тестовом режиме и доступна только для пользователей iOS.

Чтобы активировать функцию, нужно:

скачать и установить последнюю версию Telegram с порядковым номером 6.3;

нажать 10 раз на значок «Настройки» (Settings), чтобы вызвать специальное дебаг-меню (Debug);

Активировать «Экспериментальные функции» (Experimental feature).

После этого в профилях пользователей появится значок «Video call». При этом собеседники также должны установить последнюю версию и активировать у себя экспериментальные функции для совершения видеозвонков.

В официальном перечне новшеств Telegram версии 6.3 о поддержке видеозвонков не упоминается. Там перечислены следующие изменения: