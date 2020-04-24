Ежемесячная аудитория Telegram превысила 400 млн пользователей

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Команда популярного мессенджера Telegram сегодня объявила о достижении важного рубежа. В соответствующем пресс-релизе говорится о том, что приложением теперь ежемесячно пользуется более 400 млн человек по всему миру.

Последние 100 млн присоединились к Telegram за последний год. Динамику роста ежемесячной аудитории Telegram за последние семь лет позволяет оценить изображение ниже.

Для сравнения, конкурирующий мессенджер WhatsApp (принадлежит соцсети Facebook), который так не любит основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров, в феврале хвастался, что его пользовательская база составляет больше 2 млрд человек по всему миру. В то же время мессенджер Viber, который пользуется особой популярностью среди украинцев, еще год назад преодолел рубеж в 1 млрд активных ежемесячных пользователей.

В Telegram отдельно указывают число пользователей, которые ежедневно авторизуются в мессенджере — таковых на сегодняшний день насчитывается 1,5 млн человек.

В прошлом месяце Telegram в рамках очередного обновления получил долгожданную возможность группировать чаты и каналы. В этом году Telegram обещает запустить долгожданные групповые видеозвонки.

Источник: Telegram