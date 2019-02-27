В Telegram добавили автозапуск видео, новые параметры автозагрузки и возможность работать с несколькими аккаунтами одновременно

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Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram представила очередное значимое обновление своего продукта. Новая версия под порядковым номером 5.4 вышла одновременно на iOS и Android.

Итак, обновление Telegram приносит автоматическое воспроизведение видео на обеих платформах. Разумеется, в данном случае ролики будут проигрываться без звука, который при желании можно включить нажатием кнопки громкости на смартфоне.

В приложении также появились новые параметры автоматической загрузки: настройки можно менять в зависимости от типа файла, его размера и типа чата.

Второе крупное изменение — возможность работать с несколькими аккаунтами одновременно. Функция, которая совершенно точно пригодится SMM-менеджера, в силу своей профессии постоянно работающими с несколькими аккаунтами, некоторое время назад появилась на Android. Теперь же она есть и на iOS. Можно добавить максимально три учетных записи (три мобильных номера). Между ними можно переключаться без выхода из системы. При подключении всех трех аккаунтов пользователь будет получать уведомления от каждого из них.

Обновление Telegram версии 5.4 уже доступно для загрузки в официальных магазинах Google Play Store и App Store.

Источник: Telegram