В трейлере фильма «Белоснежка» Галь Гадот дебютирует в роли злой королевы

Disney представила трейлер новой экранизации сказки «Белоснежка». Девушку, которая жила с семью гномами, сыграет Рэйчел Зеглер, а главную злодейку — Галь Гадот.
Обе главные актрисы присутствовали на D23 и выступили со сцены.
«Это была честь всей жизни. Я думаю, что для любой маленькой девочки надеть платье принцессы Диснея и побыть ею хотя бы день, не говоря уже о шести месяцах… это просто невероятный опыт, и я не могу дождаться, чтобы поделиться им со всеми вами», — сказала Зеглер.
«Было очень весело сделать что-то, что совершенно отличается от всего, что я делала раньше. Она соблазнительная, она злая, она волшебная. Мы должны были петь все эти разные песни. Это было невероятно», — рассказала Гадот.
«Белоснежка» режиссера Марка Уэбба является переосмыслением переосмысления оригинального анимационного фильма 1937 года. В центре оригинала — молодая Белоснежка, которая сбежала из замка после того, как ее мачеха, Злая Королева, из-за зависти к ее красоте приказала Охотнику убить ее. Этого не случилось — Белоснежка сбежала в избушку семерых гномов.
В римейке Ансу Кабиа играет Охотника, Эндрю Бернап — нового персонажа, Джонатана. Наряду с песнями из оригинального мультфильма будут звучать новые от Бенджа Пасека и Джастина Пола.
Рэйчел Зеглер рассказали, что Белоснежку Зеглер не спасет принц:
«Белоснежка не будет мечтать о настоящей любви. Она мечтает стать лидером, которой она может быть, о которой ее покойный отец говорил, что она могла бы стать, если бы была бесстрашной, справедливой, смелой и верной. Поэтому это действительно невероятная история, в которой молодые люди могут увидеть себя», — поделилась инсайдом Зеглер.
В украинских кинотеатрах «Белоснежка» появится 20 марта 2025 года.
В новом трейлере «Моана 2» девушка-мореплавательница сражается с кокосовыми монстрами и неизвестным врагом
Источники: Variety, Kinomania
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: