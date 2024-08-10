В трейлере фильма «Белоснежка» Галь Гадот дебютирует в роли злой королевы

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Disney представила трейлер новой экранизации сказки «Белоснежка». Девушку, которая жила с семью гномами, сыграет Рэйчел Зеглер, а главную злодейку — Галь Гадот.

Обе главные актрисы присутствовали на D23 и выступили со сцены.

«Это была честь всей жизни. Я думаю, что для любой маленькой девочки надеть платье принцессы Диснея и побыть ею хотя бы день, не говоря уже о шести месяцах… это просто невероятный опыт, и я не могу дождаться, чтобы поделиться им со всеми вами», — сказала Зеглер. «Было очень весело сделать что-то, что совершенно отличается от всего, что я делала раньше. Она соблазнительная, она злая, она волшебная. Мы должны были петь все эти разные песни. Это было невероятно», — рассказала Гадот.

«Белоснежка» режиссера Марка Уэбба является переосмыслением переосмысления оригинального анимационного фильма 1937 года. В центре оригинала — молодая Белоснежка, которая сбежала из замка после того, как ее мачеха, Злая Королева, из-за зависти к ее красоте приказала Охотнику убить ее. Этого не случилось — Белоснежка сбежала в избушку семерых гномов.

В римейке Ансу Кабиа играет Охотника, Эндрю Бернап — нового персонажа, Джонатана. Наряду с песнями из оригинального мультфильма будут звучать новые от Бенджа Пасека и Джастина Пола.

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Рэйчел Зеглер рассказали, что Белоснежку Зеглер не спасет принц:

«Белоснежка не будет мечтать о настоящей любви. Она мечтает стать лидером, которой она может быть, о которой ее покойный отец говорил, что она могла бы стать, если бы была бесстрашной, справедливой, смелой и верной. Поэтому это действительно невероятная история, в которой молодые люди могут увидеть себя», — поделилась инсайдом Зеглер.

В украинских кинотеатрах «Белоснежка» появится 20 марта 2025 года.

Источники: Variety, Kinomania

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