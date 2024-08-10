В новом трейлере «Моана 2» девушка-мореплавательница сражается с кокосовыми монстрами и неизвестным врагом

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Второй трейлер анимационной ленты «Моана 2» рассказывает о морских исследованиях Моаны и о том, как они с Мауи вступили в бой с врагами.

Действие происходит через три года после событий оригинального фильма, номинированном на «Оскар» 2016 года. Моана и ее команда ищут затерянный остров Мотуфету, который когда-то соединял океан, а теперь спрятан Богом штормов. Она ищет на соседних островах доказательства существования других людей и сталкивается с новым, неизвестным врагом, окутанным фиолетовым светом и окруженным летучими мышами. Кокосовое племя Какамора стреляет в Моану дротиками. Также в трейлере можно увидеть Симею, ее трехлетнюю сестру.

«Эпический анимационный мюзикл «Моана 2» от студии Walt Disney возвращает на экраны любимых героев. Моана и Мауи снова отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, который ведет Моану к далеким морям Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут необычайные приключения!»

Дуэйн Джонсон, голос Мауи, татуированного полубога, поднялся на сцену Disney D23 под овации, чтобы представить «самое захватывающее приключение Моаны и Мауи на сегодня». Джонсон подчеркнул идею «верить, что есть больше, и иметь смелость идти к большему… Я знаю, что это значит для меня, человека полинезийской культуры, я наполовину черный и наполовину самоанец, и я знаю, что это также означает для Аюлии [Кравалью, голоса Моаны]».

Презентация «Моаны 2» началась с песни в исполнении Кравалью «We’re Back», нового оригинального трека для ленты. На сцене к ней присоединились танцоры и барабанщики из Nonosina Polynesia под руководством Тианы Лиуфау, которая создала анимационную хореографию для обеих частей «Ваяны». Музыкой в новом фильме занимались лауреаты премии «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Беар, а также тихоокеанская легенда Опеатия Фоаи и композитор Марк Манчина.

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Фильм «Моана 2» сняли режиссеры Дэвид Деррик-младший, Джейсон Хэнд и Дана Леду Миллер. В нем приняли участие авторы озвучки Темуэра Моррисон в роли Туи, Николь Шерзингер в роли его Сины, Роуз Матафео в роли Лото, Дэвид Фейн в роли Келе, Хуалалай Чунг в роли Мони и Алан Тудик в роли Хейхея.

Первая «Моана» принесла Disney более $680 млн в прокате. На стриминге Disney+ он получил 1 млрд часов трансляции в прошлом году. Фильм получил две номинации на «Оскар», за лучший мультфильм и оригинальную песню How Far I’ll Go». «Моана 2» появится в украинских кинотеатрах 28 ноября.

Источники: Variety, Kinomania

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