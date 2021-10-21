В Україні з’явиться новий регулятор, який відповідатиме за якість інтернету та мобільного зв’язку (замість НКРЗІ)

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає створення нової структури, яка відповідатиме за якість інтернету та мобільного зв’язку. Документ підтримали 230 депутатів, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Повна назва нового телеком-регулятора — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. Вона замінить вже добре відому нам НКРЗІ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації).

Необхідність ліквідації НКРЗІ та створення замість неї «НКРЗІ 2.0» поясняють гармонізацією законодавства із європейськими вимогами. Діяльність НКРЗІ регулюється законом України «Про телекомунікації», а його положення лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства. Для виконання Угоди про Асоціацію та в межах зовнішньополітичної ініціативи «Східне Партнерство» було розроблено законопроєкт, який оновлює структуру у сфері електронних комунікацій. Вона прозоро призначатиме членів комісії на відкритих конкурсних засадах, матиме незалежність у прийнятті рішень, а всі процеси всередині будуть відкритими, пояснюють в уряді.

В Мінцифрі зазначають, що нова комісія контролюватиме якість послуг, які надають оператори, та сприятиме покращенню покриття швидкісного інтернету та мобільного зв’язку в Україні. Зокрема, регулятор буде:

визначати населені пункти без інтернету, мобільного зв’язку та забезпечуватиме надання таких послуг;

здійснювати державний нагляд (контроль) за діяльністю операторів/провайдерів та надавачів поштових послуг;

здійснювати позасудове врегулювання спорів між споживачами та операторами/провайдерами й позасудове врегулювання спорів щодо доступу до інфраструктури;

контролювати якість електронних комунікаційних послуг.

В Мінцифрі підтримали прийняття законопроєкту у першому читанні — з зауваженнями. У міністерстві кажуть, що документ потребує додаткового опрацювання у частині фінансової незалежності (фінансування регулятора має відбуватися коштом спеціального фонду), інституційної незалежності та виключення повноважень, які відсутні у відповідній Директиві ЄС (обов’язкова ідентифікація абонентів та ведення IMEI реєстру).

«Закріплення правового статусу регуляторного органу на законодавчому рівні, його повноважень та незалежності повністю відповідає європейським підходам. Це створить передумови для входу України в Єдиний європейський цифровий ринок, оскільки сфера електронних комунікацій є основою для розвитку цифрових послуг. Єдиний цифровий ринок з ЄС для України надасть нові можливості доступу до онлайн-ринків та е-послуг країн ЄС. Спростить приєднання до єдиних правил для вільного транскордонного поширення онлайн-послуг та платежів тощо» Мінцифра

Нагадаємо, нещодавно на горизонті з’явились нові законопроєкти щодо примусової реєстрації абонентів та блокування «сірих» смартфонів за IMEI.