В Украине хотят впервые провести судебное заседание через Zoom, но юрист раскритиковал такой способ





В связи с введением карантинных ограничений в Украине нормальная деятельность судебной системы в стране оказалась практически заблокированной. На протяжении карантина пришлось перенести около 5 тыс. судебных заседаний. Но 13 апреля в Украине пройдёт первый суд в онлайне с использованием приложения для организации видеоконференций Zoom. Соответствующее решение принял Днепропетровский окружной административный суд 3 апреля 2020 года.

В рамках судебного заседания, запланированного на 13 апреля, в онлайн-режиме будут рассматривать иск компании «Трансформ Энерджи» к киевской таможне. Компания оспаривает одно из решений ведомства. При этом в решении суда от 3 апреля говорится, что с просьбой провести заседание онлайн выступил истец. Свой шаг он мотивировал продолжающейся эпидемией коронавируса и карантинными мерами. В результате, Днепропетровский окружной административный суд постановил провести заседание 13 апреля в 13:00 с учётом следующих факторов:

длительность звонка ограничена 40 минутами (бесплатная версия — ред.);

участникам нужно подключаться из помещения без посторонних шумов;

участников попросили присутствовать «в аккуратном виде».

В решении суда есть и ссылка на будущее заседание, и идентификатор конференции. Так что теоретически его смогут посмотреть все желающие.

Вместе с тем, действующий юрист на условиях анонимности выразил сомнение в целесообразности проведения суда через Zoom. На текущий момент такой суд не может использоваться украинской судебной системы.

«Карантинные» изменения в процессуальных кодексах позволили принимать участие в судебных заседания вне помещений судов и с помощью собственных технических средств. Значит ли это, что можно использовать Zoom, Skype и тд? По умолчанию — нет. Процессуальные кодексы по-прежнему ссылаются на порядок, который должна утвердить ГСА и который она не утвердила. Проблемы, которые это затрагивает — от специфики установления личности до подачи доказательств. Суды уже работали в дистанционном режиме ранее, но было это так: ты приходишь в один суд, у которого связь с нужным тебе судом, там показываешь необходимые доки и тд. 30 марта ГСА разослало всем судьям письмо, где подчеркнула, что Единая судебная информационно-телекомуникационная система пока не готова к удаленному подключению участников и когда будет готова — сообщат дополнительно. На словах же объяснили, что использование собственных техсредств не означает возможность использования стороннего софта, а с 1 мая или с 1 июня «все заработает». Отдельные судьи не стали ждать и уже начали принимать определения о проведении заседаний «по новым правилам» используя сторонний софт. В то же время, такую практику нельзя назвать устоявшейся. С учетом того, что система электронного судопроизводства у нас должна была заработать еще год назад, но полноценно так и не заработала, масштабное внедрение Zoom, Skype и иных программ в судебную жизнь в Украине в столь краткие сроки весьма сомнительно.

Источник: AIN