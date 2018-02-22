В Украине начался приём заявок на участие в международном конкурсе Imagine Cup 2018 с призовым фондом $100 тыс.
Корпорация Microsoft приглашает учащихся старших классов, студентов, магистров и аспирантов первого курса принять участие в ежегодном международном технологическом конкурсе Imagine Cup.
Локальный этап международного технологического конкурса молодых талантов Imagine Cup 2018 состоится в Киеве в начале апреля 2018 года. В рамках национального конкурса команды молодых разработчиков представят свои проекты экспертному жюри. Победители региональных этапов получат возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз – $100 тыс. на дальнейшее развитие проекта.
В рамках национального тура Imagine Cup 2018 экспертное жюри оценит уникальность проектов, инновационность технологических решений, умение команд достойно представлять и защищать свои проекты на русском и английском языках. К 15 марта 2018 необходимо подать онлайн-заявку с описанием проекта, его прототипом и ближайших перспектив для его развития.
Конкурс Imagine Cup 2018 включает 3 категории:
- Mixed Reality – разработка приложений, которые ориентированы на дополненную и виртуальную реальности.
- Al – разработка ботов на Microsoft Bot Framework с использованием Microsoft Cognitive Services в прикладных программах на Windows, ботах, Xamarin, мобильных приложениях.
- Big Data – построение производительных моделей на основе больших данных с использованием Microsoft Azure Machine Learning или CNTK, проектов на технологиях Blockchain.
Отмечается, что для многих студентов участие в престижном конкурсе Imagine Cup становится началом успешной карьеры. Представляя свои первые проекты, команды получают рекомендации от ведущих экспертов в сфере информационных технологий.
Регистрация на конкурс Imagine Cup 2018 осуществляется по следующей ссылке. Онлайн-заявки на участие принимаются до 15 марта 2018 года.
- В прошлом году в финале конкурса участвовали 3 украинских проекта:
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- CuriousReality - приложение с дополненной реальностью для проведения интерактивных уроков в школах, с помощью которого дети могут виртуально просматривать маршруты Колумба и другие исторические места, визуализировать физические эксперименты, изучать биологические процессы и тому подобное.
- OpenWorld - проект, который имеет целью сделать города видимыми для незрячих людей с помощью Bluetooth-маячков и специального мобильного приложения.
- Социальный проект по дополненной реальностью Artech - приложение для детской арт-терапии, который стимулирует интерес к рисованию и творчеству.