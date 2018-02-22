В Украине начался приём заявок на участие в международном конкурсе Imagine Cup 2018 с призовым фондом $100 тыс.

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Корпорация Microsoft приглашает учащихся старших классов, студентов, магистров и аспирантов первого курса принять участие в ежегодном международном технологическом конкурсе Imagine Cup.

Локальный этап международного технологического конкурса молодых талантов Imagine Cup 2018 состоится в Киеве в начале апреля 2018 года. В рамках национального конкурса команды молодых разработчиков представят свои проекты экспертному жюри. Победители региональных этапов получат возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз – $100 тыс. на дальнейшее развитие проекта.

В рамках национального тура Imagine Cup 2018 экспертное жюри оценит уникальность проектов, инновационность технологических решений, умение команд достойно представлять и защищать свои проекты на русском и английском языках. К 15 марта 2018 необходимо подать онлайн-заявку с описанием проекта, его прототипом и ближайших перспектив для его развития.

Конкурс Imagine Cup 2018 включает 3 категории:

Mixed Reality – разработка приложений, которые ориентированы на дополненную и виртуальную реальности. Al – разработка ботов на Microsoft Bot Framework с использованием Microsoft Cognitive Services в прикладных программах на Windows, ботах, Xamarin, мобильных приложениях. Big Data – построение производительных моделей на основе больших данных с использованием Microsoft Azure Machine Learning или CNTK, проектов на технологиях Blockchain.

Отмечается, что для многих студентов участие в престижном конкурсе Imagine Cup становится началом успешной карьеры. Представляя свои первые проекты, команды получают рекомендации от ведущих экспертов в сфере информационных технологий.

Регистрация на конкурс Imagine Cup 2018 осуществляется по следующей ссылке. Онлайн-заявки на участие принимаются до 15 марта 2018 года.