В Украине начинаются продажи 6,26-дюймового смартфона Huawei nova 5T с чипсетом Kirin 980, пятью AI-камерами и NFC по цене 11999 грн

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Компания Huawei представила в Украине новый смартфон Huawei nova 5T с поддержкой AI-камер и продвинутых технологий обработки изображения. Отметим, что данная модель является аналогом смартфона Honor 20, который продается в Украине с августа текущего года.

Huawei nova 5T получил светоотражающий голографический дизайн, а усовершенствованная текстура корпуса создает многослойный 3D-эффект на поверхности смартфона. Смартфон доступен в трех цветах: «Голубом» (Crush Blue), «Черном» (Black) и «Фиолетовом» (Midsummer Purple), его толщина составляет 7,87 мм, вес — всего 174 грамма.

Смартфон оснащен 6,26-дюймовым FullView-дисплеем Huawei Punch (IPS LTPS) с разрешением 2340×1080 пикселей (412 PPI) и соотношением сторон 19.5:9. Он работает под управлением АI-процессора HiSilicon Kirin 980 (2+2+4-Cores, 2-Core NPU) с графическим ядром Mali-G76MP10 и поддержкой технологии GPU Turbo 3.0.

Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, емкость встроенного хранилища памяти — 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 3750 мАч поддерживает фирменную быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Смартфон оснащен портом USB Type-C, а также модулями Bluetooth 5.0, Wi-Fi n/ac и NFC. Программная часть модели построена на связке Android 9.1 и EMUI 9.1.

Смартфон оснащен сразу пятью АІ-камерами, включая фронтальную 32 Мп f/2.0, а также основную в составе четырех модулей: основной 48 Мп, f/1.8, PDAF; сверхширокоугольный 16 Мп, f/2.2; макрообъектив 2 Мп, f/2.4; боке 2 Мп, f/2.4. Модель располагает различными технологиями улучшения фото с помощью АІ для четких и детализированных снимков — АІ-стабилизация изображения (AIS), блокировка автоматической экспозиции (AEL), блокировка автофокусировки (AFL) и т.д.

Смартфон Huawei nova 5T будет доступен в Украине в розничных сетях магазинов электроники с 22 ноября по цене 11999 гривен.

Источник: Huawei