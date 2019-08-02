В Украине стартовали продажи смартфона Honor 20 с четырьмя камерами основного фотомодуля по цене от 11999 грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В Украине стартовали продажи смартфона Honor 20, который выделяется на фоне конкурентов «квадрокамерой» с технологией искусственного интеллекта.

Смартфон оснащен LTPS-экраном с диагональю 6,26 дюймов, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080×2340 точек. В качестве аппаратной платформы используется процессор Hisilicon Kirin 980, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, внутреннего хранилища – 128 ГБ, других вариантов памяти пока нет. Емкость аккумулятора составляет 3750 мАч.

Основная камера смартфона Honor 20 содержит целых четыре модуля: основной 48 Мп сенсор, 16 Мп широкоугольный сенсор с углом съемки 117°, 2 Мп сенсор для эффекта боке и 2 Мп объектив для макросъёмки, позволяющий снимать с расстояния 4 см. Задняя панель смартфона выполнена из 2.5D стекла с использованием технологии динамической голографии Triple 3D Mesh. В Украине модель будет представлена в двух цветах: полночный черный и сапфировый синий.

Рекомендованная розничная цена смартфона Honor 20 составляет 12999 грн, при этом с 1 по 18 августа модель доступна по специальной цене 11999 грн. На нашем сайте уже можно прочитать полноценный обзор данной модели.

Источник: Honor