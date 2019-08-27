«Не так сталося, як гадалося». Huawei nova 5T на деле оказался не долгожданным компактным флагманом, а всего лишь переименованной версией Honor 20





Компания Huawei провела сегодня в Малайзии мероприятие, на котором полноценно представила нового члена линейки nova 5 – флагманскую модель nova 5T. Накануне эта модель демонстрировалась в рамках недели моды в Куала-Лумпур, но тогда никаких подробностей не сообщалось. Теперь же все предельно ясно: Huawei nova 5T вовсе не тот долгожданный компактный флагман, кем его считали. На деле же Huawei nova 5T – всего лишь переименованная версия хорошо знакомой нам модели Honor 20, которая с начала этого месяца продается в Украине.

Никаких отличий в плане аппаратной части у Huawei nova 5T по сравнению с Honor 20: все тот же дисплей диагональю 6,26 дюйма с врезанной в угол фронтальной камерой разрешением 32 Мп, SoC Kirin 980, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти, четверная камера с оптикой Leica и модулями на 48 Мп (основной), 16 Мп (сверхширокоугольный), 2 Мп (для макросъемки) и 2 Мп (для определения глубины сцены). Также в Huawei nova 5T установлен аккумулятор емкостью 4000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт (от 0 до 55% смартфон можно зарядить за полчаса).

Ознакомиться с подробными характеристиками и особенностями Honor 20 вы можете в нашем обзоре. Да, на украинском рынке Honor 20 предлагается в конфигурации 6/128 ГБ.

Huawei Nova 5T предлагается в черном, синем и фиолетовом корпусах по цене $379 долларов. Предварительные заказы начнут принимать с 29 августа, а фактические продажи стартуют 7 сентября.

Источник: Gizchina