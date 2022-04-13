В Украине появилась интерактивная карта заминированных и опасных участков

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о запуске интерактивной карты с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Она уже доступна на сайте ГСЧС.

С помощью карты можно ежедневно отслеживать детальную динамику разминирования (количество выездов, площадь разминированных территорий и количество разминированных взрывоопасных предметов) в разрезе регионов. На сайте можно подать заявку о находке взрывоопасных предметов и отслеживать статус ее выполнения. Также это можно сделать по номеру 101.

На прошлой неделе ООН назвала Украину одной из наиболее заминированных стран — по предварительным оценкам, 80 тыс. км² украинской территории нуждаются в разминировании. Для сравнения, из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году разминированию подлежало около 16 тыс. км² Луганской и Донецкой областей.