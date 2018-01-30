В Украине провели успешные испытания крылатой ракеты наземного базирования

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешном первом испытании украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.

«Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты», – цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

Как отметил Александр Турчинов, данная крылатая ракета является полностью украинским проектом. Её разработку осуществляют конструкторы госпредприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины. Производство ракеты также осуществляется силами украинских предприятий.

Секретарь СНБО пояснил, что для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии, которое произошло после подписания Будапештского меморандума, на вооружении ВСУ не оставалось ни одной крылатой ракеты.

«Сегодняшние испытания открыли новый этап ракетной программы, согласно которой наши ВСУ должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, которые способны на большом расстоянии точно поражать вражеские цели», – отметил секретарь СНБО.

А.Турчинов особо подчеркнул, что ракетные комплексы такого класса «являются важным фактором сдерживания агрессора». Он также добавил, что совету, который координирует национальную ракетную программу, поставлена задача «по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования».

«Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», – отметил А.Турчинов.

Источник: Interfax, Facebook