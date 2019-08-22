В Украине стартовали продажи ноутбука Acer ConceptD 7 для творческой работы по цене 110 тыс. грн

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В Украине стартовали продажи мобильной рабочей станции Acer ConceptD 7, которая предназначена для пользователей профессионально работающих с графикой, видео, 3D-объектами и т.п.

Ноутбук отличается сдержанным классическим дизайном, который не привлекает к себе лишнего внимания, а тонкие рамки вокруг дисплея помогают сфокусировать внимание на творческой работе. Для панелей корпуса выбран снежно-белый или матовый черный цвет, клавиатура оснащена теплой янтарной подсветкой.

Модель оснащена IPS-матрицей с диагональю 15,6 дюймов и разрешением UHD 4K (3840×2160 точек). Проверенный и предварительно откалиброванный дисплей ConceptD 7 обеспечивает естественное воспроизведение цветов. Экран воспроизводит 100% цветовой гаммы Adobe RGB, имеет встроенную функцию корректировки цвета и сертификат по стандарту PANTONE.

Ноутбук основан на процессоре Intel Core i7 9750H девятого поколения и современной графике NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q Design. Устройство также может оснащаться до 32 ГБ памяти DDR4 и твердотельным диском PCIe NVMe SSD до 1 ТБ в режиме RAID 0 для быстрой работы с данными. ConceptD 7 поддерживает современные интерфейсы, например Thunderbolt 3 и MiniDP для подключения трех внешних дисплеев, а также беспроводной Wi-Fi адаптер с технологией Killer DoubleShot Pro.

Фирменный интерфейс Palette представляет собой мощный инструмент для настройки цветовых профилей, мониторинга системы и других настроек. Вентиляторы системы охлаждения Aeroblade 3D 4-го поколения оптимизированы для уменьшения шума до уровня 40 дБ, даже когда процессор работает на полной мощности, поэтому ноутбук не беспокоит пользователя или его окружения даже в тихих местах.

Рекомендованная стоимость ноутбука Acer ConceptD 7 CN715-71 (NX.C4KEU.019) в Украине составляет 109 999 грн.

Источник: Acer