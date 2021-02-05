В Украине стартуют продажи компактного электрокроссовера Mercedes-Benz EQA — 1,26 миллиона гривен за базовую комплектацию

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Представленный в прошлом месяце компактный электрокроссовер Mercedes-Benz EQA уже можно заказать в официальной дилерской сети компании.

Стоимость базовой версии Mercedes-Benz EQA в Украине — 37 780 евро (около миллиона гривен по текущему курсу).

Как и старший собрат EQC, вышедший на украинский рынок в конце прошлого года, младший EQA не является полностью новым автомобилем. Платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), на которой построен EQA и пока еще не представленный более крупный SUV EQB, родственна MFA2 от Mercedes-Benz GLA/GLB. По сути, Mercedes-Benz EQA — это электрическая версия Mercedes-Benz GLA второго поколения.

Вкратце напомним основные характеристики Mercedes-Benz EQA — кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 140 кВт (190 л.с.) и крутящим моментом 375 Нм, что позволяет ему разгоняться максимум до 160 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 8,9 секунды. Используемая емкость модульной батареи (5 модулей, 200 ячеек, 420 В) составляет 66,5 кВт·ч. Запаса хода — 486 км по измерительному циклу NEDC и 426 км по измерительному циклу WLTP.

Электромобиль оснащается встроенным инвертором на 11 кВт, полная зарядка (режим 10-100% SoC) занимает 5 часов 45 минут в случае использования домашней станции Wallbox или всего 30 минут от скоростной зарядной станции постоянного тока мощностью 100 кВт·ч (режим 10-80% SoC).

Колесная база EQA идентична GLA — 2729 мм, длина чуть больше — 4463 против 4410 мм. Снаряженная масса EQA — 2040 кг.

Отличительной особенностью Mercedes-Benz EQA выступает мультимедийная система MBUX, дополненную множеством фирменных фишек EQ, включая индикацию запаса хода, уровня заряда и потока энергии. Интерфейс MBUX позволяет управлять оптимизированными под EQ навигацией, режимами движения, настраивать ток зарядки и время отправления. Для заказа доступны пакеты персонализации Electric Art, AMG Line, а также Night.

Стандартная комплектация Mercedes-Benz EQA

светодиодные фары High Performance с системой адаптивного управления головным светом;

дверь багажного отделения EASY-PACK с электроприводом открывания и закрыванияУ

18-дюймовые легкосплавные диск;

подсветка салона с 64 цветами, двойной подстаканник, кресла с регулируемой поясничной опорой, камеру заднего вида для лучшего обзора при маневрировании, а также многофункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной оббивкой.

В следующем квартале модельный ряд расширится полноприводными версиями EQA с дополнительным электродвигателем (eATS) и мощностью свыше 200 кВт (271 л.с.), а также дальнобойной моделью с запасом хода более 500 километров (WLTP).

Первым серийным электромобилем Mercedes-Benz, построенным с нуля на полностью новой платформе EVA (Electric Vehicle Architecture), станет флагманский седан EQS. Его премьера ожидается в ближайшее время.

В рамках иницативы «Ambition 2039» Daimler собирается выйти на продажи исключительно электрических моделей к 2039 году, при этом к 2030 году компания рассчитывает продавать не менее 50% электромобилей и подключаемых гибридов.