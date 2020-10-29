В Украине стартовали предзаказы на электрокроссовер Mercedes-Benz EQC — от 1,8 млн грн за базовую комплектацию

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Первая официальная партия электрокроссоверов Mercedes-Benz EQC уже на пути в Украину, заинтересованные покупатели могут сделать предзаказ, а отгрузки должны стартовать в следующем месяце. Об этом ITC рассказали в компании «АвтоКапитал», которая является генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине.

Стоимость базовой версии Mercedes-Benz EQC в Украине — 54 105 евро (около 1,8 млн грн по текущему курсу).

Официальна презентация серийной версии электрокроссовера Mercedes-Benz EQC состоялась еще в 2018 году, а спустя год первенец нового бренда EQ вышел на рынок. К слову, наш Роман Мельниченко уже успел «объездить» новинку, с его впечатлениями можно ознакомиться по ссылке ниже:

Вкратце напомним основные характеристики Mercedes-Benz EQC — кроссовер оснащен парой двигателей мощностью 300 кВт (408 л.с.) с крутящим моментом в 760 Нм, что позволяет ему разгоняться до 180 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 5,1 секунды. На выбор водителя есть пять режимов езды: COMFORT («Комфорт»), ECO («Эко»), MAX RANGE («Максимальный запас хода»), SPORT («Спорт») и индивидуально настраиваемый режим.

Установленная в нижнюю часть корпуса Li-Ion батарея емкостью 80 кВтч весом 650 кг обеспечивает запас хода порядка 445-471 км по циклу NEDC, расходуя 19,7-20,8 кВтч на 100 км пробега. Встроенный преобразователь мощностью 7,4 кВт с жидкостным охлаждением позволяет заряжаться на скоростных зарядных станциях с выходной мощностью до 100 кВт — в этом режиме на заряд с 10 до 80% уйдет порядка 40 минут.

Из остального можно отметить передовую мультимедийную систему MBUX — Mercedes-Benz

User Experience, дополненную множеством фирменных фишек EQ, включая индикацию запаса хода, уровня заряда и потока энергии. Интерфейс MBUX позволяет управлять оптимизированными под EQ навигацией, режимами движения, настраивать ток зарядки и время отправления. Также, традиционно для MBUX, доступное голосовое управление,

специально адаптированное для версии EQ, что облегчает управление автомобилем

EQC.

Остается добавить, что, кроме EQC, в линейке EQ есть электрический минивэн Mercedes-Benz EQV, а вскоре к ним присоединяться еще две модели — компактный кроссовер EQA и флагманский седан EQS. Всего в ближайшие годы Mercedes-Benz планирует выпустит на рынок не меньше шести электромобилей семейства EQ. В рамках иницативы «Ambition 2039» Daimler собирается выйти на продажи исключительно электрических моделей к 2039 году, при этом к 2030 году компания рассчитывает продавать не менее 50% электромобилей и подключаемых гибридов.