В Украине стартуют продажи обновлённого игрового ноутбука Acer Predator Helios 300 по цене от 43 тыс. грн





Компания Acer сообщила о начале продаж в Украине обновлённой модели игрового ноутбука Predator Helios 300. Как отмечает производитель, эта версия создана с использованием современных комплектующих, обеспечивающих высокую производительность и комфортный геймплей.

В частности, игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 оснащён процессором Intel Core 9-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce GTX с возможностью разгона или GeForce RTX с технологией Max-Q Design (до NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q Design). Усовершенствованная система охлаждения использует металлические вентиляторы AeroBlade 3D 4-го поколения. По заверениям производителя, изогнутые лопасти создают меньше шума при работе и генерируют более интенсивный поток воздуха. Устройство использует оперативную память DDR4 объёмом до 32 ГБ с частотой 2666 МГц. Для хранения данных пользователя предусмотрено два накопителя SSD NVMe с интерфейсом PCIe, объединённых в массив RAID 0 (1 ТБ), и жёсткий диск ёмкостью до 2 ТБ.

Новинка предлагается в версиях с диагональю экрана 15,6 или 17,3 дюйма. В обоих случаях используется IPS панель с Full HD разрешением 1920х1080 точек и поддержкой частоты обновления 144 Гц. Время отклика матрицы заявлено на уровне 3 мс. Также поддерживается технология адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC. Для быстрого соединения с сетью предусмотрены беспроводной модуль Wi-Fi 5 (IEEE 802.11ac) и сетевой адаптер с технологией Killer DoubleShot Pro.

Отмечается, что игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 также получил обновленный дизайн, присущий топовым моделям ноутбуков серии Predator. Экран имеет тонкие рамки, показатель соотношения площади экрана к корпусу составляет 79%. По умолчанию подсветка клавиатуры предлагается в «фирменном» сине-зелёном цвете. Клавиатура устройства имеет четыре зоны подсветки и дополнительные выделенные клавиши для автоматического разгона и запуска интерфейса PredatorSense. Это своеобразный командный центр для настройки всех параметров ноутбука, в том числе разгона, подсветка RGB и скорости вращения вентиляторов. ПО также доступно в виде мобильного приложения. Ещё одной программной «фишкой» является технология 3D-звука Waves NX, которая имитирует объёмное звучание обычными наушниками. В качестве операционной системы используется версия Windows 10 Домашняя.

Обновлённый игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 уже доступен для покупки в Украине. В зависимости от конфигурации (всего доступно 9 модификаций), цена новинки может составлять от 43139 грн до 55999 грн.