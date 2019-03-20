В Украине теперь можно регистрировать земельный участок через интернет и проводить онлайн-мониторинг рассмотрения заявлений

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19 марта 2019 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 18 июля 2018 №710, которым внесены изменения в Порядок ведения Государственного земельного кадастра. Эти изменения позволяют регистрировать земельные участки онлайн.

Теперь физические и юридические лица, желающие зарегистрировать земельный участок, смогут подать соответствующее заявление и необходимую документацию через разработчика такой документации, то есть сертифицированного инженера-землеустроителя.

Заявление о проведении государственной регистрации земельного участка сертифицированными инженерами-землеустроителями будет подаваться в электронной форме с использованием личной электронной цифровой подписи. Можно будет получать копии из картографической основы Государственного земельного кадастра в режиме онлайн с возможностью их печати на компьютере для дальнейшего использования при подготовке землеустроительной документации. Получить такие копии сможет любое физическое или юридическое лицо при условии идентификации с использованием ЭЦП или иного альтернативного средства идентификации.

Указанное постановление вносит и другие изменения и улучшения. В частности, упрощается процедура государственной регистрации земельного участка с учетом принципа экстерриториальности при предоставлении соответствующей услуги. Также устраняются причины многократных обращений физических и юридических лиц с заявлениями и документами через центры предоставления административных услуг к государственным кадастровым регистраторам (в случае выявления ошибок, необходимости внесения определенных уточнений). Тем самым уменьшаются лишние расходы.

Также отмечается, что с целью не допускать нарушений при государственной регистрации земельных участков, постановлением правительства вводится онлайн-мониторинг рассмотрения всех видов заявлений, которые обрабатываются в Государственном земельном кадастре. Сервисы открытого мониторинга предоставят заявителю возможность контролировать состояние готовности необходимых документов и получать актуальную информацию о возможности их получения в соответствующем центре предоставления административных услуг.

Дополнительно указанное постановление детализирует основания для отказа во внесении сведений в Государственный земельный кадастр.

Источник: umoloda