В Украине заработала «Карта коронавирусных закупок». Она показывает закупки медучреждений, направленные на борьбу с COVID-19

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Гражданская организация «Антикоррупционный штаб» создала интерактивную «Карту коронавирусных закупок». Она отображает заказчиков, которые закупали средства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также суммы потраченных денег.

Отмечается, что на период эпидемии COVID-19 в Украине Кабинет министров Украины разрешил государственным предприятиям делать закупки медицинских товаров из специального перечная на любую сумму и по ускоренной процедуре. Заказчик должен только опубликовать договор в системе Prozorro и обозначить закупку меткой «COVID-19» — для прозрачности. За время эпидемии госкомпании потратили по этой статье более 3 млрд грн.

Тем не менее, несмотря на заверения властей в том, что медики обеспечены всем необходимым, в СМИ и соцсетях нередко публикуются сообщения, утверждающие обратное. Сообщалось, что в государственных больницах наблюдается нехватка медикаментов и средств защиты медицинского персонала. Потому врачи вынуждены обращаться за помощью к волонтёрам и просить родственников пациентов покупать целые списки препаратов и санитарных изделий

«Когда врачи утверждают, что в медицинском заведении нет, к примеру, масок или лекарств и надо покупать их за свой счет — каждый может зайти на карту и проверить достоверность этой информации», — говорят в команде проекта.

С помощью «Карты коронавирусных закупок» каждый заинтересованный пользователь может проверить медицинские закупки своего города. Данные подтягиваются автоматически из системы Prozorro, поэтому всегда актуальны.

Сервис позволяет выполнить следующие действия:

узнать, что и на какую сумму закупала конкретная больница,

проверить наличие тех или иных медикаментов или медицинских средств,

оставить жалобу о ложности информации.

На карте отмечены все закупки, которые были опубликованы на Prozorro. Чтобы найти конкретную больницу или учреждение, нужно ввести название (или код ЕГРПОУ), регион и адрес. Также можно выбрать объекты на карте и узнать, что это за учреждение, какие закупки оно делало для борьбы с COVID-19 и какую сумму средств на это потратило (общая сумма выводится внизу списка).

По нажатию кнопки «Детально» можно получить более развёрнутые сведения, а также перейти непосредственно на страницу тендера на Prozorro.

В сопроводительной документации можно посмотреть все подробности о закупке: что закупали, в каком количестве и у какого поставщика.

Сервис «Карта коронавирусных закупок» доступен по следующему адресу.

Источник: AIN