В Україні розпочався продаж захищеного ноутбуку Acer Enduro N3 за ціною від 33,8 тис. грн





Компанія Acer розпочинає продаж в Україні ноутбука Acer Enduro N3, що сертифікований у відповідності з армійськими стандартами захисту. Модель є найлегшою та найтоншою серед міцних ноутбуків з сертифікатом IP53, та орієнтована на використання мобільними професіоналами, що потребують додаткової надійності та високого рівня безпеки.

Acer Enduro N3 орієнтований на баланс між витривалістю й портативністю, що робить його оптимальним для користувачів, які переміщуються між кількома робочими майданчиками – архітекторів, інспекторів проектів, менеджерів подій, персоналу сільськогосподарського виробництва чи просто любителів активності на повітрі, які бажають записувати свої пригоди.

Enduro N3 спеціально розрахований на стійкість до падіння та впливу води. Пристрій отримав сертифікацію за стандартами MIL STD 810G та IP53, але водночас вирізняється тонким і легким корпусом завтовшки всього 24,85 мм та вагою 1,985 кг. Його корпус має зміцнені кути, що забезпечують цілісність пристрою в разі падіння. 14-дюймовий IPS-дисплей (1920х1080) захищено склом Corning Gorilla Glass, а для відведення тепла застосовується водостійкий вентилятор Aquafan.

Фізичний захист пристрою поєднується з захистом від кіберзагроз, зокрема це дискретний довірений платформенний модуль, AEMS та захист жорстких дисків паролем, датчик зчитування відбитків. Завдяки такому набору засобів безпеки та керування виконується захист усієї роботи, виконаної протягом 13 годин роботи пристрою від акумулятора.

Acer Enduro N3 містить процесори Intel Core і5/і7 10-го покоління та ОЗП DDR4 до 32 ГБ, а також надає можливість вибору дискретної графічної карти NVIDIA GeForce MX230 і SSD-диска PCle NVMe 3-го покоління обсягом 512 ГБ. За комунікації відповідають IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ах, USB 3, Type-C, HDMI, VGA, LAN, Bluetooth 5, RS232

Acer Enduro Management Suite (AEMS) – це комплексна система, розроблена для спрощеного керування великою кількістю пристроїв, що допомагає підтримувати захист для наявних пристроїв і прискорює процес підготовки нових до роботи. Консоль AEMS дає змогу менеджеру віддалено взаємодіяти з пристроями, що підтримують AEMS, такими способами:

Програмовані фізичні клавіші. Планшети й ноутбуки з підтримкою AEMS містять фізичні клавіші, розміщені поруч із кнопкою живлення, одне натискання яких автоматично запускає визначену програму.

Контроль вводу-виводу. Надає можливість віддалено вмикати й вимикати доступ до портів вводу-виводу. Також можна вмикати й вимикати камери та сканери штрих кодів.

Монітор пристроїв. Виводить і експортує інформацію щодо всіх керованих пристроїв, зокрема відомості про систему, обладнання, ПЗ та застосовані оперативні виправлення для кожного окремого пристрою.

Віддалене розгортання. Будь-які необхідні програми, зміни в BIOS чи оновлення Windows можна передати на пристрій і розгорнути віддалено.

В Україні доступні такі версії моделі: Acer Enduro N3 EN314-51W (NR.R0PEU.008) — 33 799 грн; Acer Enduro N3 EN314-51W (NR.R0PEU.009) — 35 499 грн; Acer Enduro N3 EN314-51WG (NR.R0QEU.005) — 35 999 грн; Acer Enduro N3 EN314-51W (NR.R0PEU.00A) — 38 799 грн.

Джерело: Acer