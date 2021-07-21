В Україні стартували продажі ноутбуку Acer Swift X на основі AMD серії Ryzen 5000 та NVIDIA GeForce серії RTX 30





Компанія Acer розпочинає продажі тонких, легких та водночас потужних мобільних комп’ютерів Swift X, що оснащені мобільними процесорами AMD серії Ryzen 5000 та дискретною графікою RTX 3050 (Ti). Новинки орієнтовані на потреби мобільних категорій користувачів, зокрема представників творчих професій, що багато подорожують та потребують високої продуктивності за межами дому чи офісу.

Модель Swift X є найпотужнішим представником лінійки мобільних ПК Acer, якому в той же час притаманна елегантна зовнішність та непересічний преміальний стиль. Пристрій із діагоналлю 14 дюймів має суцільнометалевий корпус вагою 1,39 кг і завтовшки лише 17,9 мм. Споживачам пропонується декілька кольорів корпусу. Екранний шарнір під невеликим кутом піднімає нижню частину корпусу пристрою для більш ефективної роботи системи охолодження. Острівна клавіатура з підсвічуванням доповнена отворами для притоку повітря. Таке рішення сприяє відведенню приблизно на 8–10% більше тепла, ніж стандартна клавіатура.

Завдяки поєднанню новітньої відеокарти для ноутбуків NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, котра використовує архітектуру NVIDIA Ampere, та мобільного процесора AMD Ryzen 7 5800U з оперативною пам’яттю ємністю 16 ГБ ноутбук відзначає потужність для виконання одразу кількох ресурсомістких програм. На додачу високу продуктивність доповнюють SSD-диски обсягом до 1 ТБ, завдяки яким можна брати з собою всі необхідні для роботи дані.

Swift X обладнано 14-дюймовим дисплеєм IPS Full HD із тонкими рамками та співвідношенням екрана до корпуса 85,7%. Дисплей відзначає яскравість 300 ніт та 100% охоплення колірного спектру sRGB, що достатньо для комфортного редагування фотографій чи обробки відеоконтенту з роздільною здатністю 4K. Сучасні порти та інтерфейси, зокрема повнофункціональний USB Type-C чи Wi-Fi 6, забезпечують швидке передавання даних, потокове передавання відео та заряджання зовнішніх пристроїв. Акумулятор місткістю 59 Вт підтримує швидку зарядку та забезпечує до 17 годин автономної роботи.

Ноутбук також оснащено оптичним датчиком зчитування відбитків пальців для безпечного входу у систему за допомогою функції Windows Hello. Новий Swift X підтримує вдосконалену технологію Acer PurifiedVoice на базі штучного інтелекту, яка приглушує фоновий шум, для більш комфортних відеоконференцій, а також технологію Acer BlueLightShield, що блокує випромінювання синього світлового спектру та зменшує втомлюваність очей під час тривалого використання пристрою. Вентилятор із 59-ма лопатями завтовшки 0,3 мм та дві мідні теплові трубки ефективно відводять тепло. На відміну від аналогів, конструкція вентилятора передбачає об’ємне кільце з похилою поверхнею у верхній частині, що на 5–10% поліпшує циркуляцію повітря під час роботи.

В Україні будуть доступні такі конфігураці: Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU2EU.004) – 32 799 грн, Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU2EU.006) – 34 799 грн, Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU3EU.004) – 35 999 грн, Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU2EU.008) – 37 999 грн, Acer Swift X SFX14-41G (NX.AU5EU.008) – 39 199 грн.

Технічні характеристики Acer Swift X:

Процесор: AMD Ryzen 7 (Zen3)

ОЗП: 16 ГБ DDR4

Графіка: NVIDIA GeForce® RTX 3050 Ti 4 ГБ

Екран: IPS Full HD 14 дюймів, 1920х1080, 300 ніт

Зберігання даних: до 1 ТБ SSD NVMe

Комунікації: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ах, USB 3, Type-C, DisplayPort, Bluetooth 5.1

Вага: 1,39 кг

Джерело: Acer