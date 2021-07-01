В Україні стартують офіційні продажі електромобіля Hyundai IONIQ 5: батареї на 58 кВтг або 73 кВтг, моно або повний привід та ціна від 1 348 600 грн





Офіційний дистриб’ютор автомобілів бренду Hyundai в Україні компанія ТOВ «Хюндай Мотор Україна» розпочинає продаж абсолютно нової повністю електричної моделі Hyundai IONIQ 5. В Україні модель буде доступна з двома батареями на вибір: 58 kWh або 73 kWh, моно або повним приводом за ціною від 1 348 600 грн. Поставки автомобіля в салони офіційних дилерів Hyundai почнуться у другій половині липня цього року.

IONIQ 5 — це середньорозмірний SUV, побудований на спеціальній електричній платформі від Hyundai Motor Group під назвою Electric-Global Modular Platform (E-GMP), що дозволяє йому отримати унікальні пропорції на подовженій колісній базі. Електрокар IONIQ 5 пропонує інноваційний дизайн інтер’єру з екологічно чистими матеріалам, високу продуктивність, поєднану з надшвидкою зарядкою, а також розширені функції підключення та допомоги водієві.

У комплектація Elegance, вартістю від 1 348 600 грн покупцеві будуть доступні пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, адаптивний круїз контроль на базі даних з навігаційної системи, електропривід дверей багажного відділення, комбіноване оздоблення сидінь, електрорегулювання сидіння водія та переднього пасажира, цифрова панель приладів 12,3’’ та мультимедійна система 12,3″, рухома середня консоль, підігрів передніх сидінь та керма, безключовий доступ Smart Key, свтлодіодні передні та задні фари, литі диски r19 та ін.

У комплектації TOP, вартістю від 1 483 400 грн додатково до обладнання, доступного в версії Elegance, покупець отримає розширений пакет систем безпеки та асистентів допомоги водієві Smart Sense, систему кругового огляду, систему дистанційного паркування, вентиляцію передніх та підігрів задніх сидінь, аудіо систему Bose, оздоблення сидінь та передньої консолі шкірою, автоматичні приховані дверні ручки та ін.

Окрім цього в додаткових пакетах можна замовити проекційний дисплей з функцією доповненої реальності, режим екстра-комфорту Relaxation Seat для передніх сидінь, пам’ять налаштувань сидіння водія та переднього пасажира, електрорегулювання заднього ряду сидінь, панорамний дах та дах з сонячною батареєю.

Hyundai IONIQ 5 доступний з рядом силових електричних конфігурацій, що відповідатимуть потребам мобільності кожного клієнта, без компромісів щодо продуктивності. Клієнти можуть вибрати один із двох варіантів батарей: 58 кВтг або 73 кВтг. Повний привід разом з топовою батареєю генерують комбіновану вихідну потужність 225 кВт та 605 Нм крутного моменту. Ця конфігурація забезпечує розгінну динаміку від 0 до 100 км/год за 5,2 секунди. При оснащені моноприводом та акумулятором на 73 кВтг, максимальна дальність ходу IONIQ 5 на одному заряді складатиме до 480 км, згідно WLTP.

Платформа E-GMP IONIQ 5 може підтримувати інфраструктуру зарядки 400 В та 800 В. Мультизарядна система — це перша запатентована у світі технологія, яка управляє двигуном та інвертором для підвищення напруги від 400 до 800 В для стабільної сумісності зарядки. Зарядний пристрій потужністю 350 кВт дозволяє IONIQ 5 заряджати від 10% до 80% всього за 18 хвилин. Користувачам IONIQ 5 потрібно лише заряджати автомобіль протягом п’яти хвилин, щоб досягти 100 км пробігу, згідно з WLTP.

IONIQ 5 також забезпечує функцію V2L, яка дозволяє клієнтам вільно користуватися або заряджати будь-які електричні пристрої, такі як електричні велосипеди, скутери або кемпінгове обладнання, слугуючи зарядним пристроєм на колесах. Виробництво електрокросоверу IONIQ 5 налагоджено на заводі Hyundai в Південній Кореї.

Зазначимо, що нещодавно в Україні стартували офіційні продажі електромобіля Nissan Leaf, авто вже доступні у дилерів для тест-драйвів та придбання.

Джерело: Хюндай Мотор Україна