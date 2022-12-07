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В Украине начинаются продажи игрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 с внешней видеокартой – цена 160 тыс. грн

В Украине начинаются продажи игрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 с внешней видеокартой – цена 160 тыс. грн

Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине нового игрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16. Напомним, глобальный анонс этой модели состоялся ещё в мае, но только через полгода устройство добралось до полок украинских магазинов.

Особенности

Ноутбук ASUS ROG Flow X16 оснащён дисплеем ROG Nebula, который может трансформировать устройство в планшет, с разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Аппарат выполнен на основе процессора AMD Ryzen 9 6900HS и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков. Устройство поддерживает подключение внешних видеокарт семейства XG Mobile.

В Украине начинаются продажи игрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 с внешней видеокартой – цена 160 тыс. грн

Система включает в себя до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц. Слоты SO-DIMM расположены в легкодоступных местах, что позволяет при необходимости модернизировать ноутбук. Пользователям также доступны SSD PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТБ, модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аккумулятор ёмкостью 90 Втч, интерфейс XG Mobile (в т. ч. USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и USB Power Delivery), один разъём USB 3.2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, два разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A и слот MicroSD. Вес составляет 2-2,1 кг.

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Технические характеристики ASUS ROG Flow X16

Процессор До AMD Ryzen 9 6900HS
Графика

До NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 ГБ GDDR6

TGP 125 Вт, с функцией Dynamic Boost
Операционная система Windows 11
Дисплей 16″, 16:10, IPS, QHD (2560×1600), 165 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, 500 кд/м2, сенсорный, Adaptive-Sync, сертификация Pantone Validated и Dolby Vision
Память

2 x SO-DIMM

До 64 ГБ, DDR5 4800 МГц
Накопитель SSD до 2 ТБ, PCIe 4
Звук

4 x динамика с интеллектуальным усилением

Dolby Atmos

Сертификация Hi-Res Audio

Технология двустороннего интеллектуального шумоподавления

Трёхмерный микрофонный массив
Камера ИК веб-камера HD, 3DNR, поддержка Windows Hello
Wi-Fi и Bluetooth

WI-FI 6E (802.11ax)

Bluetooth 5.2
Порты

1 x интерфейс XG Mobile (в т. ч. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и USB Power Delivery)

1 x USB 3.2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI 2.0b

1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъём

1 x слот microSD
Аккумулятор 90 Вт·ч
Размеры 355 x 243 x 19,4 мм
Масса 2,1 кг

XG Mobile

Эти компактные устройства содержат «ноутбучные» варианты графических процессоров AMD и NVIDIA и достаточно портативны, чтобы их было удобно переносить в рюкзаке. XG Mobile также выполняют роль док-станций для расширения числа портов. Пользователям доступны дополнительно порты Ethernet, USB-Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 и устройство для считывания SD-карт.

Графика AMD Radeon RX 6850M XT, 12 ГБ видеопамяти GDDR6
Графический интерфейс Комбинированный порт с интерфейсом ROG XG Mobile и USB 3.2 Gen 2 Type-C
Стандарт Ethernet 2.5G Ethernet
Порты

4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4

1 x слот для карт памяті SD

1 x RJ-45

1 x DC-in
Блок питания Встроенный адаптер питания 330 Вт
Размеры 217 x 165 x 32,6 мм
Масса 1 кг

Игровой ноутбук-трансформер ASUS ROG Flow X16 вместе с XG Mobile уже поступил в продажу в Украине по рекомендованной цене 159 999 грн.


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