В Украине начинаются продажи игрового ноутбука-трансформера ASUS ROG Flow X16 с внешней видеокартой – цена 160 тыс. грн

Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине нового игрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16. Напомним, глобальный анонс этой модели состоялся ещё в мае, но только через полгода устройство добралось до полок украинских магазинов.
Особенности
Ноутбук ASUS ROG Flow X16 оснащён дисплеем ROG Nebula, который может трансформировать устройство в планшет, с разрешением QHD, частотой обновления 165 Гц и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Аппарат выполнен на основе процессора AMD Ryzen 9 6900HS и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков. Устройство поддерживает подключение внешних видеокарт семейства XG Mobile.
Система включает в себя до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц. Слоты SO-DIMM расположены в легкодоступных местах, что позволяет при необходимости модернизировать ноутбук. Пользователям также доступны SSD PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТБ, модули беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аккумулятор ёмкостью 90 Втч, интерфейс XG Mobile (в т. ч. USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и USB Power Delivery), один разъём USB 3.2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery, два разъема USB 3.2 Gen 2 Type-A и слот MicroSD. Вес составляет 2-2,1 кг.
Технические характеристики ASUS ROG Flow X16
|Процессор
|До AMD Ryzen 9 6900HS
|Графика
|
До NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 ГБ GDDR6
TGP 125 Вт, с функцией Dynamic Boost
|Операционная система
|Windows 11
|Дисплей
|16″, 16:10, IPS, QHD (2560×1600), 165 Гц, 3 мс, 100% DCI-P3, 500 кд/м2, сенсорный, Adaptive-Sync, сертификация Pantone Validated и Dolby Vision
|Память
|
2 x SO-DIMM
До 64 ГБ, DDR5 4800 МГц
|Накопитель
|SSD до 2 ТБ, PCIe 4
|Звук
|
4 x динамика с интеллектуальным усилением
Dolby Atmos
Сертификация Hi-Res Audio
Технология двустороннего интеллектуального шумоподавления
Трёхмерный микрофонный массив
|Камера
|ИК веб-камера HD, 3DNR, поддержка Windows Hello
|Wi-Fi и Bluetooth
|
WI-FI 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.2
|Порты
|
1 x интерфейс XG Mobile (в т. ч. 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и USB Power Delivery)
1 x USB 3.2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery
2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1 x HDMI 2.0b
1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъём
1 x слот microSD
|Аккумулятор
|90 Вт·ч
|Размеры
|355 x 243 x 19,4 мм
|Масса
|2,1 кг
XG Mobile
Эти компактные устройства содержат «ноутбучные» варианты графических процессоров AMD и NVIDIA и достаточно портативны, чтобы их было удобно переносить в рюкзаке. XG Mobile также выполняют роль док-станций для расширения числа портов. Пользователям доступны дополнительно порты Ethernet, USB-Type-A, DisplayPort, HMDI 2.1 и устройство для считывания SD-карт.
|Графика
|AMD Radeon RX 6850M XT, 12 ГБ видеопамяти GDDR6
|Графический интерфейс
|Комбинированный порт с интерфейсом ROG XG Mobile и USB 3.2 Gen 2 Type-C
|Стандарт Ethernet
|2.5G Ethernet
|Порты
|
4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x HDMI 2.1
1 x DisplayPort 1.4
1 x слот для карт памяті SD
1 x RJ-45
1 x DC-in
|Блок питания
|Встроенный адаптер питания 330 Вт
|Размеры
|217 x 165 x 32,6 мм
|Масса
|1 кг
Игровой ноутбук-трансформер ASUS ROG Flow X16 вместе с XG Mobile уже поступил в продажу в Украине по рекомендованной цене 159 999 грн.