В Украине начинаются продажи игровых мониторов ASUS ROG Swift OLED PG42UQ и ROG Swift OLED PG48UQ по цене от 77 тыс. грн

Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине игровых мониторов ROG Swift OLED PG42UQ и ROG Swift OLED PG48UQ. Эти модели содержат OLED-панели с разрешением 4K.

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Устройства отличаются размерами панелей. Монитор ASUS ROG Swift OLED PG42UQ имеет 42-дюймовый экран, а ROG Swift OLED PG48UQ – 48-дюймовый. Обе модели характеризуются временем реакции матрицы 0,1 мс, поддерживают технологию HDR10 и обеспечивают охват 98% цветового пространства DCI-P3. Максимальная частота обновления экранов составляет 138 Гц, контрастность – 135000:1, а максимальная яркость изображения – 900 кд/м². В отличие от стандартных глянцевых OLED-панелей, панели в данных мониторах получили специальное микротекстурное антибликовое покрытие, минимизирующее возможные блики. Заявлена поддержка Adaptive Sync и NVIDIA G-SYNC.

Как отмечает производитель, мониторы имеют кастомный радиатор с увеличенной площадью рассеивания тепла. Такое решение позволяет снизить рабочую температуру до 8% и обеспечить стабильную работу. В устройствах доступно по два разъёма HDMI 2.1 с поддержкой Variable Refresh Rate и Auto Low-Latency, два разъёма HDMI 2.0, один разъём DisplayPort 1.4 и концентратор USB. Также в мониторах содержится интегрированная акустическая система Harman Kardon с двумя 10-ваттными динамиками и 15-ваттным сабвуфером.

На старте продаж мониторы ROG Swift OLED PG42UQ и ROG Swift OLED PG48UQ эксклюзивно доступны в интернет-магазине «Розетка» по цене 76999 грн и 79999 грн соответственно.