В Украине запускают сервис "єЧек": бумажные чеки перейдут "в цифру" и ваше банковское приложение

В Украине стартовал пилот национального сервиса «єЧек». Его идея проста: вместо бумажного фискального чека вы получаете цифровой — и он автоматически сохраняется в вашем банковском приложении. То есть там, где вы и так просматриваете свои расходы и движение средств.





Благодаря этому нововведению больше не нужно складывать чеки в кошелек или искать их по ящикам, когда надо вернуть товар или воспользоваться гарантией. Чек сразу появляется в смартфоне после оплаты картой. К пилоту уже присоединились «ПриватБанк», ПУМБ, VST Bank и monobank. Получить «єЧек» можно в сетях «Аврора», «Фора», Auchan, а также на АЗС «Укрнафта». Полноценный запуск сервиса по всей стране запланировали на конец 2026 года.

Как работает «єЧек» для покупателя

Все происходит без лишних действий. Не нужно устанавливать дополнительные приложения магазинов или проходить отдельную регистрацию. Если вы рассчитываетесь по безналу, чек автоматически попадает в приложение вашего банка.

Человек сам решает, какой формат выбрать — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и никого ни к чему не принуждает. Если нужна непременно бумага, (например, для отчетности), она остается.





Как заявляют в Минцифре, в рамках этого проекта позаботились о приватности. Чек видите только вы в своем банковском приложении. Дальше информация не передается.

еЧек для бизнеса

Цифры показывают масштаб проблемы с бумажными чеками. Только в 2025 году в Украине сформировали 9,49 млрд чеков. На бумагу для их печати бизнес ежегодно тратит примерно 600 млн грн.

Меньше бумаги — меньше расходов на ленты для кассовых аппаратов и меньше технических сбоев из-за их замены. Касса при этом работает как и раньше. Нужно лишь настроить ее по инструкции.

Есть еще экологический аспект. Термобумага для чеков содержит BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой формат снимает эту проблему.

Программа открыта для компаний, которые работают с РРО или ПРРО и принимают безналичные платежи. Участие добровольное. Чтобы подключить еЧек, нужно подать заявку и настроить кассу по инструкциям на сайте echeck.me.gov.ua/sellers.

Источник: Минцифры