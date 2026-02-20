tradfi
Новости Софт 20.02.2026 comment views icon

В Украине запускают сервис "єЧек": бумажные чеки перейдут "в цифру" и ваше банковское приложение

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

В Україні запускають єЧек: як працює цифровий чек у банківському застосунку

В Украине стартовал пилот национального сервиса «єЧек». Его идея проста: вместо бумажного фискального чека вы получаете цифровой — и он автоматически сохраняется в вашем банковском приложении. То есть там, где вы и так просматриваете свои расходы и движение средств.


Благодаря этому нововведению больше не нужно складывать чеки в кошелек или искать их по ящикам, когда надо вернуть товар или воспользоваться гарантией. Чек сразу появляется в смартфоне после оплаты картой. К пилоту уже присоединились «ПриватБанк», ПУМБ, VST Bank и monobank. Получить «єЧек» можно в сетях «Аврора», «Фора», Auchan, а также на АЗС «Укрнафта». Полноценный запуск сервиса по всей стране запланировали на конец 2026 года.

Как работает «єЧек» для покупателя

Все происходит без лишних действий. Не нужно устанавливать дополнительные приложения магазинов или проходить отдельную регистрацию. Если вы рассчитываетесь по безналу, чек автоматически попадает в приложение вашего банка.

Человек сам решает, какой формат выбрать — цифровой или бумажный. Сервис работает параллельно с привычными чеками и никого ни к чему не принуждает. Если нужна непременно бумага, (например, для отчетности), она остается.


Как заявляют в Минцифре, в рамках этого проекта позаботились о приватности. Чек видите только вы в своем банковском приложении. Дальше информация не передается.

В Украине ввели новый алгоритм защиты для КЭП: что будет со старыми сертификатами?

еЧек для бизнеса

Цифры показывают масштаб проблемы с бумажными чеками. Только в 2025 году в Украине сформировали 9,49 млрд чеков. На бумагу для их печати бизнес ежегодно тратит примерно 600 млн грн.

Спецпроекты
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам

Меньше бумаги — меньше расходов на ленты для кассовых аппаратов и меньше технических сбоев из-за их замены. Касса при этом работает как и раньше. Нужно лишь настроить ее по инструкции.

Есть еще экологический аспект. Термобумага для чеков содержит BPA и не перерабатывается как обычная бумага. Цифровой формат снимает эту проблему.

Программа открыта для компаний, которые работают с РРО или ПРРО и принимают безналичные платежи. Участие добровольное. Чтобы подключить еЧек, нужно подать заявку и настроить кассу по инструкциям на сайте echeck.me.gov.ua/sellers.

Курс на ИИ-государство: Минцифра запустит 20+ новых услуг в «Дії» за полгода и умного ассистента

Источник: Минцифры

Популярные новости

arrow left
arrow right
Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался "пшиком"
В Приват24 добавили "Запрос на оплату" — функцию разделения расходов между пользователями
Google закрыла "хак" для просмотра YouTube без рекламы в фоновом режиме
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Украине: умные очки со звуком от 9999 грн
Зарегистрировать Starlink теперь можно у операторов "Нова пошта" и "Укрпошта": как это работает
Смартфоны OPPO A6 в Украине от 6 тыс. грн: защита IP69, батарея до 7000 мА-ч и до 1800 циклов зарядки
НДС для ФЛП: Минфин готовит компромиссный вариант с более высоким лимитом
Альтернатива Zoom и Google Meet: WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии
Электромобильный бум в Украине закончился? Статистика января показывает падение до 10%
Правительство анонсировало поиск работы через "Дію"
Из Минцифры на войну: Михаил Федоров стал новым министром обороны Украины
Топ-2025 марок авто в Украине: BYD выросла на 400% и обошла Toyota
Экономия до $100: "Укрпошта" отменила плату за возврат международных посылок
Научи украинский ИИ: Минцифры призывает СМИ бесплатно делиться текстами с "национальной LLM"
BYD возглавил рынок новых авто в Украине: почему Европа проигрывает Китаю
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ
Электромобили теряют преимущество: их зарядка в Украине подорожала в два раза
В Украину завезли почти полмиллиона авто за 2025 год: средний возраст — 9 лет, самый популярный — Tesla Model Y
Топ-10 электромобилей в Украине: как изменились цены и предложение после введения НДС
YouTube закрыл комментарии и описания видео для людей с блокировщиками рекламы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить