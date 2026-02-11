В Украине ввели новый алгоритм защиты для КЭП: что будет со старыми сертификатами?

В Украине усиливают кибербезопасность электронных подписей. Государство переходит на новый алгоритм шифрования данных — «Купина». Это плановое обновление, которое должно сделать квалифицированную электронную подпись (КЭП) и цифровые документы более устойчивыми к современным кибератакам. Если объяснить просто: это как заменить старый замок в двери на новый, более сложный. Внешне все выглядит так же, но взломать его значительно труднее.





Что изменилось в КЭП с 10 февраля 2026 года

Начиная с 10 февраля 2026 года, все новые ключи КЭП будут создавать уже по усиленному алгоритму «Купина». То есть новые подписи сразу будут работать на более современном уровне защиты. В то же время тем, кто уже имеет электронную подпись, волноваться не нужно.

Нужно ли срочно менять КЭП?

Нет. Все сертификаты КЭП, которые выдали до 10 февраля 2026 года, остаются в силе. Они будут работать до завершения своего срока действия. Никто не будет требовать срочно перевыпускать подпись только из-за изменения алгоритма.

Старые алгоритмы также не выключат одномоментно. Их и в дальнейшем будут использовать для проверки уже подписанных документов. Это важно: все ранее подписанные договоры, отчеты или другие файлы останутся действительными.





Как будет проходить переход на алгоритм «Купина»

Переход будет происходить постепенно. Новые операции шаг за шагом будут переводить на стандарт «Купина». До 1 июля 2026 года все поставщики доверительных услуг должны полностью перейти на использование нового алгоритма. То есть в стране фактически появится единый современный стандарт криптографической защиты для электронных подписей.

Как отмечают в Минцифре, алгоритм «Купина» устойчив к современным методам криптоанализа. Это означает, что он лучше защищает цифровые подписи и данные от попыток подделки или взлома. В мире, где кибератаки становятся все более сложными, обновление криптографии — это не формальность, а вопрос доверия к государственным и бизнес-сервисам.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Переход на новый стандарт — часть системной работы Минцифры над киберустойчивостью страны. Цель состоит в том, чтобы электронные сервисы оставались безопасными и пользователи могли спокойно подписывать документы онлайн, не думая о технических деталях защиты.

Источник: Минцифры