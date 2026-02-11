Курс на ИИ-государство: Минцифра запустит 20+ новых услуг в "Дії" за полгода и умного ассистента

Украина не меняет цифровой курс, а поднимает планку. По крайней мере об этом в интервью SPEKA заявляет и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам, команда еще с 2019 года выстраивает долгосрочную стратегию. Главная амбиция — вывести страну в ТОП-30 экономик мира по ВВП благодаря инвестициям и развитию технологического бизнеса. Сейчас Украина находится примерно на 116-м месте, тогда как Польша уже входит в ТОП-50.





Одним из основных направлений развития считают переход от Digital State к так называемому Agentic State. Речь идет о модели, в которой государственные услуги предоставляют ИИ-агенты. Человек не заполняет сложные формы и не разбирается в бюрократических процедурах — достаточно голосового запроса. Система сама подскажет необходимые шаги и предложит готовое решение. Этот подход интегрируют в «Дію», которая останется базовой платформой цифрового государства. Борняков отмечает, что реализовать такую модель могут только страны с высокой цифровой грамотностью, и Украина уже среди них.

Также и.о. министра цифровой трансформации назвал другие стратегические направления работы. Среди них:

Развитие цифровой экономики через масштабирование Дія.City и поддержку технологических отраслей с экспортным потенциалом.

Создание устойчивой связи даже во время блэкаутов путем развития мобильного и фиксированного интернета, backbone-каналов и пилота 5G, который уже работает во Львове и Бородянке.

Дальнейшее развитие оборонных технологий через кластер Brave1 с такими приоритетными направлениями, как автономные дроны, компьютерное зрение для обнаружения и поражения целей, координация наземных и воздушных систем через ИИ.

Легализация крипторынка.

Кроме того, уже в ближайшие месяцы «Дія» получит ИИ-ассистента «Дія.AI» и пакет до 20 новых услуг. Первые 5-6 сервисов могут запустить уже скоро, полный перечень — в течение первого полугодия. Среди них: цифровизация процедур для военнослужащих и их семей, а также даже оформление развода онлайн.





Подробнее ознакомиться с планами Борнякова относительно дальнейшего развития Минцифры и Agentic State можно на сайте SPEKA.