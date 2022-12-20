В Украине запустят программу по бесплатной замене старых ламп накаливания на энергоэффективные LED-лампы – до 5 штук на одного человека

С января на Украине начнёт работать программа по замене неэффективных ламп накаливания на светодиодные лампы.

Каждый совершеннолетний гражданин Украины сможет бесплатно получить до 5 светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания. Тем самым можно сделать свой вклад в помощь энергетикам по балансировке энергосистемы Украины. Об этом заявила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко в прямом эфире Национального телемарафона.

«Сейчас, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, нам приходится внедрять разные, в том числе нетрадиционные, меры по энергоэффективности. Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до 1,5 гигаватта электроэнергии. Это очень существенная экономия. Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции», — отметила Юлия Свириденко.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, замена ламп будет производиться через компанию «Укрпочта». Планируется, что механизм замены будет максимально упрощён. Заинтересованным украинцам достаточно предварительно оставить заявку, прийти в отделение «Укрпочты» и обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных ламп. Юлия Свириденко добавила, что программа будет действовать достаточно долго, чтобы все желающие могли воспользоваться ею, однако не указали конкретные сроки.

Программу по замене 30 млн ламп профинансирует Европейский Союз. В настоящее время украинское правительство работает над тем, чтобы все процедуры со стороны ЕС были завершены до конца года, и уже в январе удалось запустить программу.