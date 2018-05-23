В Великобритании против Google подали коллективный иск на $4,3 млрд за… слежку за пользователями iPhone в обход настроек конфиденциальности Safari

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На этой неделе в зале Высокого суда Англии и Уэльса прошли первые слушания по коллективному иску, поданном в отношении компании Google, сообщает The Guardian. Поискового гиганта обвиняют в незаконном сборе данных 4,4 млн пользователей iPhone в Великобритании.

Судебное разбирательства инициировал некий Ричард Ллойд, бывший директор британской компании Which?, которая занимается исследованиями потребительского рынка. В обвинительной части иска говорится, что Google в обход настроек конфиденциальности мобильного браузера Safari в период с августа 2011 года по февраль 2012 года отслеживала историю посещения сайтов пользователей iPhone.

Якобы Google собирала данные о состоянии здоровья, расе, политических взглядах и сексуальной ориентации, финансовом состоянии, социальном статусе, местонахождении и покупательским предпочтениям. Собранные данные компания использовала для распределения пользователей на группы (например, «любители футбола» или «те, что всегда хотят быть в курсе событий») с целью более эффективного таргетирования рекламы.

В Google назвали выдвинутые обвинения неприемлемыми и безосновательными. Адвокаты компании заявили, что Safari Workaround не раскрывает информацию о пользователях третьим лицам.

Суду еще предстоит вынести окончательное решение и определить финальную сумму ущерба, если вина Google все же будет доказана. Но в Which? Заявили о готовности в случае победы выплатить по 750 фунтов стерлингов каждому пострадавшему. Выходит, что общая сумма иска составляет $4,3 млрд, учитывая, что в нем фигурирует 4,4 млн пользователей iPhone.

Стоит отметить, что Google уже сталкивалась с аналогичными обвинениями в сборе персональных данных американских пользователей Safari в 2012 году. Тогда суд признал компанию виновной и оштрафовал на $22,5 млн. Всего на урегулирование претензий Google потратила $39,5 млн.

Источник: The Guardian и VC