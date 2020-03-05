В VSCO появился инструмент Montage для создания видеоколлажей. Он должен убедить пользователей платить за приложение





В прошлом году компания VSCO, которая является разработчиком одноимённого мобильного приложения для редактирования и обработки фотографий, приобрела производителя экшн-камер и создателя редактора для панорамного видео Rylo. Это позволило пользователям загружать не только свои фото, но и видео. Теперь компания готова добавить ещё один инструмент для работы с видеоматериалами, который называется Montage. Он доступен как на iOS, так и на Android.

Montage требует большего творческого подхода, нежели обычное редактирование снимков в приложении. Инструмент позволяет комбинировать изображения и видеролики, создавая движущийся видеоколлаж в формате MOV (если несколько сцен) или JPG (если сцена одна). Вы можете добавлять фотографии и видео в несколько слоёв, вставлять объекты различных форм, размеров и цветов, настраивать прозрачность и эффекты, например, объединять два видеоролика в одном слое. Количество сцен не ограничено.

В VSCO заявили, что идея добавить Montage появилась после того, как компания провела исследование и выяснила, что многие пользователи для редактирования фото и видео перед публикацией используют несколько разных приложений. Разработчики надеются, что это станет новым форматом, который может выйти за пределы экосистемы VSCO.

Чтобы воспользоваться новым инструментом, придётся оформить подписку, которая на текущий момент стоит $20 в год. Увидеть, что такое Montage и даже попробовать что-нибудь создать, у вас получится и без подписки, но сохранить свой коллаж не выйдет. Подписка также открывает эксклюзивный доступ к качественным фильтрам и пресетам.

Источник: Engadget