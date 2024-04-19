В Windows 10 появится новая функция, которая продвигает создание учетной записи Microsoft для архивирования файлов

С выходом майского обновления Windows 10 в операционной системе появится новая функция, которая будет настоятельно рекомендовать пользователю создать учетную запись Microsoft. В обновлении, которое начнет разворачиваться с 14 мая, эта функция будет активирована по умолчанию.

В «Настройках» будет появляться новое уведомление, предлагающее войти в учетную запись Microsoft для резервного копирования данных. Сейчас оно демонстрируется в тестовых сборках в системах, где настроена локальная учетная запись. Это уведомление рекомендует открыть учетную запись Microsoft, поскольку она может создавать резервные копии файлов и фотографий в более безопасном месте (OneDrive).

При нажатии кнопки «Войти сейчас» открывается программа Windows Backup. А при нажатии кнопки «резервное копирование» в программе Windows Backup пользователю будет предложено создать учетную запись Microsoft или войти в существующую учетную запись. Похоже, что это новое оповещение в настройках станет еще одним способом продвижения приложения, для которого нужно создать учетную запись Microsoft и использовать OneDrive.

Можно отменить процесс и вернуться к настройкам, которые больше не будут заставлять создавать учетную запись. Однако после перезагрузки системы уведомления возвращаются.

При необходимости вы можете отключить уведомления, перейдя к настройкам уведомлений в меню «Настройки» > «Конфиденциальность и безопасность» > «Общие» и отменив все параметры на экране.

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Стоит отметить, что переключатель и уведомления отображаются только в сборке Windows 10 Build 19045.4353, доступной для тестировщиков в Release Preview Channel.

Источник: windowslatest