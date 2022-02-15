В Японии запустят райдшеринг аэротакси: Joby Aviation, Toyota и ANA Holdings заключили партнерство

Компания-разработчик электрических аэротакси Joby Aviation и крупнейшая авиакомпания Японии ANA Holdings в рамках партнерства создадут услугу воздушного райдшеринга. Задействована также компания Toyota, в 2020 году инвестировавшая 394 млн долл. в Joby Aviation. Она займется изучением наземных транспортных возможностей. В будущем воздушное путешествие от станции Осака до международного аэропорта Кансай займет 15 минут (в противовес нынешней дороге, занимающей 1 час при расстоянии 50-60 км).

«ANA и Joby намерены сотрудничать по всем аспектам для создания революционно нового вида транспорта в Японии, включая развитие инфраструктуры, обучение пилотов, выполнение полетов, управление воздушным движением, общественное одобрение и нормативные требования к эксплуатации. Интеграция с наземным транспортом будет рассмотрена при поддержке Toyota», — сказано в пресс-релизе.

Калифорнийский стартап Joby Aviation показал свое видение будущего в 2015 году, впервые продемонстрировав eVTOL (электрический воздушный транспорт с вертикальным взлетом и посадкой). В прошлом году компания продемонстрировала возможности прототипа электрического воздушного такси, а уже в январе 2022 года предсерийная модель S4 развила скорость 330 км/ч. Это лучший показатель среди существующих eVTOL.

Joby потратил более 10 лет на разработку технологий для своего аэротакси, совершив более 1000 испытательных полетов и став первой и единственной eVTOL-компанией, получившей специальный сертификат летной годности G-1 (этап 4) от Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ).

Концепция воздушного райдшеринга быстро набирает обороты в Японии в преддверии Всемирной выставки 2025 года, которая пройдет в Осаке, третьему по численности населения городу Японии — около 3 млн человек.