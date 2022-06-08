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В YouTube TV появилась поддержка многоканального 5.1 звука на Google TV, Android TV и Roku

В YouTube TV появилась поддержка многоканального 5.1 звука на Google TV, Android TV и Roku

Около года назад были анонсированы планы по добавлению поддержки многоканального 5.1 звукового окружения в стриминговый сервис YouTube TV. В начале этого года руководство сервиса говорило, что эта функция будет запущена «скоро». И, наконец, это «скоро» наступило в начале лета – поддержка звука 5.1 стала более широкодоступной.

Компания объявила, что в дополнение к ранее существовавшей поддержке объемного звука на традиционных устройствах Chromecast и телевизорах Vizio, LG и Samsung, теперь многоканальный звук распространяется на Google TV, Android TV и Roku. Если программа доступна со звуковым сопровождением 5.1, то при наличии совместимого аппаратного устройства она должна автоматически воспроизводиться в многоканальном режиме.

Дополнительно отмечается, что компания «всё ещё работает внутри и с партнёрами», чтобы добавить поддержку многоканального звука 5.1 на устройствах Apple TV, Fire TV и игровых консолях.

Источник: The Verge


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