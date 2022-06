В YouTube TV появилась поддержка многоканального 5.1 звука на Google TV, Android TV и Roku

Около года назад были анонсированы планы по добавлению поддержки многоканального 5.1 звукового окружения в стриминговый сервис YouTube TV. В начале этого года руководство сервиса говорило, что эта функция будет запущена «скоро». И, наконец, это «скоро» наступило в начале лета – поддержка звука 5.1 стала более широкодоступной.

We know you've been waiting, and it’s *finally* ready. 5.1 Audio is rolling out this week across Google TV, Android TV, and Roku devices.

Компания объявила, что в дополнение к ранее существовавшей поддержке объемного звука на традиционных устройствах Chromecast и телевизорах Vizio, LG и Samsung, теперь многоканальный звук распространяется на Google TV, Android TV и Roku. Если программа доступна со звуковым сопровождением 5.1, то при наличии совместимого аппаратного устройства она должна автоматически воспроизводиться в многоканальном режиме.

We’re still working internally and with partners to enable 5.1 on Apple TV, Fire TV, and game consoles, and we’ll update you here once they’re available. For the full list of current compatible devices, check out ➡️ https://t.co/kfARTipLUG

— YouTube TV (@YouTubeTV) June 7, 2022