В июне Google выпустит свой первый складной смартфон Pixel Fold — цена $1700 и Pixel Watch в подарок

Как сообщает CNBC, 10 мая – во время грядущей конференции Google I/O – поисковый гигант анонсирует свой первый складной смартфон под названием Pixel Fold. Об этом свидетельствуют внутренние маркетинговые материалы Google.
Судя по имеющейся информации, устройство будет оснащено 5,8-дюймовым дисплеем в сложенном состоянии, а при раскрытии смартфона диагональ экрана составит 7,6 дюйма. Также сообщается об использовании процессора Google Tensor G2. Цена складного смартфона Google Pixel Fold составит от $1700, что делает его прямым конкурентом модели Samsung Galaxy Z Fold 4 ($1800).
Однако складной смартфон Google будет иметь существенное отличие от конкурента. Pixel Fold получит более ёмкую батарею, которой, по заверениям Google, будет достаточно для 24 часов автономной работы в обычном режиме или до 72 часов – в энергосберегающем режиме. Это повлечёт за собой увеличение массы. Вес Pixel Fold составит 283 г против 263 г у Samsung Galaxy Z Fold 4.
И ещё Google намерена утверждать, что её устройство оснащено «самым прочным шарниром среди складных моделей», явно бросая камень в огород Samsung. Складные смартфоны корейского гиганта некоторое время преследовали проблемы с этим компонентом.
Дополнительно сообщается, что Google предложит бесплатные часы Pixel Watch при покупке Pixel Fold. Однако 10 мая состоится лишь анонс складного смартфона, а его фактический выпуск и старт продаж запланирован на июнь.
Источник: The Verge