В Украине стартуют продажи новых складных флагманов Samsung — 39 999 грн за Galaxy Flip4 и 74 999 грн за Galaxy Fold4

16 сентября в Украине стартуют официальные продажи новейших устройств Galaxy, которые анонсировали в рамках августовской презентации Unpacked — складные смартфоны Galaxy Fold4 (смартфон-планшет с раскладным гибким экраном) и Galaxy Flip4 (компактная «раскладушка» с экраном, который можно сгибать пополам), а также смарт-часы Watch5 и беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro.

По очевидным причинам цена новинок существенно выше по сравнению с соответствующими моделями прошлого года.

Цены

Доступность, бонусы первым покупателям и цвета

Все вышеперечисленные технологические новинки Samsung поступят в свободную продажу уже завтра, 16 сентября — купить их можно будет как в брендовых магазинах Samsung Experience Store (SES), так и в розничных украинских магазинах, в том числе и онлайн. Первые покупатели нового поколения сложных смартфонов Samsung Galaxy смогут получить кэшбек до 4000 грн. на карту лояльности и расширенная гарантия Samsung Care+ Protection — один негарантийный ремонт экрана устройства в течение одного года с даты покупки.

Galaxy Fold4 будет поставляться в Украину в двух цветах корпуса — серо-зеленый и фантом черный. В то же время палитра Galaxy Flip4 немного ярче и состоит из трех цветов — жемчужный фиолетовый, графитовый и голубой.

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По Galaxy Watch5 и Watch5 Pro: базовые предлагаются в двух размерах корпуса (40 и 44 мм), а Pro-версия доступна только в корпусе 45 мм. Базовая модель получила совершенно новые нейтральные цвета: графит, сапфир и серебряный для большой 44-мм модели, а также графитовый, розовое золото и серебряный для меньшей 40-мм модели, чей жемчужный фиолетовый ремешок гармонично сочетается с Galaxy Flip4. Классические 45-мм Watch5 Pro в титановом корпусе предлагаются в двух цветах – черный и серый. В то же время Galaxy Buds2 Pro доступны в трех совершенно новых цветах, совпадающих с палитрой новых сложных смартфонов: графитовом, белом и жемчужном фиолетовом.

Кратко о ключевых нововведениях Galaxy Z Flip4, Z Fold4, Watch5 и Buds2 Pro [Инфографика]

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