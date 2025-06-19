Вайб-кодинг обогащает: программист продал стартап за $80 млн, а создал его всего за полгода

Для кого-то ИИ — потеря рабочего места, а кому-то — золотая жила. Улучшение производительности благодаря вайб-кодингу позволяет много зарабатывать небольшими силами.

Одна из популярных идей современности — искусственный интеллект, который делает людей настолько продуктивными, что они становятся «одинокими единорогами». Это компании, состоящие из одного человека, и стоящие, например, $1 млрд. Пока это только концепция, но первые её доказательства уже появляются.

Как сообщает TechCrunch, израильский разработчик Маор Шломо в среду максимально приблизился к этому. Он продал свой стартап вайб-кодинга Base44, который создал всего 6 месяцев назад, компании Wix за $80 млн. Wix официально объявила о сделке и подтвердила оплату.

Технически Шломо не был одиночкой — у него было восемь сотрудников. Вместе они получат $25 млн из указанной суммы в качестве бонуса за то, что останутся на работе. Wix отказалась раскрыть, как долго сотрудники должны выполнять свои обязанности, чтобы получить полную выплату. Но даже несмотря на частичное соответствие утопической идее, стремительный рост и стоимость продажи Base44 ошеломляют.

За шесть месяцев независимой деятельности проект Base44 привлек 250 тыс. пользователей, 10 тыс. из которых — за первые три недели. Согласно публикации Маора Шломо в X и LinkedIn, компания получила 189 тыс. долларов прибыли в мае, даже после погашения высоких затрат на токены LLM.

Base44 стал известен в основном благодаря «сарафанному радио» — 31-летний программист делился опытом разработки в социальных сетях. Проект начался как побочное дело. Пользователи вводят текстовые запросы, а платформа создает полноценные программы с базами данных, аутентификацией, аналитикой и тому подобное. Также стартап имеет план развития поддержки безопасности корпоративного уровня.

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«Base44 — это беспрецедентный эксперимент, который помогает всем, не только техническим специалистам, создавать программное обеспечение вообще без кодирования», — пишет Шломо в LinkedIn.

Проект быстро получил партнерские соглашения с крупными израильскими технологическими компаниями, такими как eToro и Similarweb. С точки зрения Wix, компания выбрала проверенную, быстро растущую локальную платформу для вайб-кодинга за относительно небольшую сумму из-за ее молодости. В свое время OpenAI заплатила $3 млрд за кодинговую платформу Windsurf, основанную в 2021 году.