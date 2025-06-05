Босс Google стал вайб-кодером и создает собственный сайт с ИИ в свободное время

Похоже, вайб-кодинг добрался и до верхушек технологических компаний — боссу Google Сундару Пичаи настолько понравилась идея «кодировать без напряга и в удовольствие», что он начал таким образом создавать собственный сайт в свободное от основной работы время.

«Я просто возился — либо с Cursor, либо вайб-кодил с помощью Repli — пытаясь создать веб-страницу со всеми источниками информации, которые я хотел бы иметь в одном месте», — заявил Пичаи в среду на Bloomberg Tech в Сан-Франциско (через Business Insider). «Хотел бы сделать больше».

Его сайт на данный момент уже «частично завершен», но, по словам Пичаи, в этом плане для него главное не результат, а сам процесс.

«Интересно было увидеть, как непринужденно можно делать это сейчас. По сравнению с ранними днями кодирования», — добавил Пичаи. «Быть кодером в этот момент так приятно».

Термин «вайб-кодинг», который предложил в феврале соучредитель OpenAI Андрей Карпаты, описывает легкий и непринужденный способ кодирования с ИИ — когда программист не просто пишет строки кода, а описывает текстово то, что хотел бы создать, искусственному интеллекту, тогда как тот уже генерирует готовый результат.

Этот метод пошатнул представление некоторых людей о разработке программного обеспечения и вместе с тем повысил тревогу у инженеров, которые переживают, что их работу заберет на себя ИИ. Такие техногиганты как Amazon уже используют вайб-кодирование для повышения производительности работников и сейчас планируют внедрить официальное использование инструмента Cursor; Microsoft в мае заявила, что от 20 до 30% кода в компании уже генерирует искусственный интеллект и в том же месяца уволила более 6000 работников, тогда как Пичаи называл подобные показатели для Google.

Вышеупомянутый Cursor, разработанный стартапом с 60 сотрудниками, достиг показателя регулярного дохода в $100 млн в январе 2025 года, менее чем за два года с момента запуска. Другая компания, Windsurf, которая запустила собственный инструмент для генерации кода в ноябре 2024 года, уже имеет $50 млн годового дохода. Хотя, следует отметить, что обе пока работают с отрицательной валовой доходностью, то есть тратят больше, чем зарабатывают.

Прошлогодний опрос показал, что около 76% айтишников уже использовали или планируют использовать инструменты ИИ в процессах разработки, тогда как другой отчет обнаружил, что 57% (речь идет не об IT, а в целом) выдают работу искусственного интеллекта за свою.