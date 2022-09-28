Valve меняет график распродаж на Steam: теперь предусмотрено 4 крупных сезона скидок, включая весенний

Весенний период заменит распродажи на Лунный Новый год (или Китайский Новый год), которые запустили на Steam в 2016 году, чтобы отметить приток разработчиков и пользователей из Гонконга, Тайваня, Китая и Южной Кореи.

Первая версия весенней распродажи пройдет уже в 2023 году — с 16 по 23 марта.

«Добавление весенней распродажи — популярная просьба среди нашего сообщества разработчиков и издателей. C ней мы сможем создать больше пространства между нашими четырьмя основными сезонными распродажами и предоставить разработчикам больше возможностей в течение года для расширения и выполнения своего календаря скидок», — комментируют в Valve.

Что касается отмены новогодней распродажи, которая обычно проводилась в конце января или начале февраля, Valve заявила, что получила отзывы о том, что распродажа была слишком близкой к «периоду декабрьских праздничных распродаж». Тем не менее, Valve ожидает, что некоторые издатели по-прежнему будут делать скидки на свои игры и в период Лунного Нового года в будущем.

Таким образом у Steam появится по одной крупной распродаже на каждый сезон года. Valve также поделилась датами предстоящих осенней и зимней распродаж: первая будет проходить с 22 по 29 ноября, а вторая — с 22 декабря по 5 января.

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Ранее в Steam появились графики, показывающие как самые продаваемые, так и самые популярные игры в любой момент времени. Списки самых продаваемых игр ранжируются на основе общего дохода, включая DLC и внутриигровые покупки, для предоставления более полной картины того, в какие игры игроки заходят и где продолжают играть. Также Valve добавила такие показатели, как количество недель в чарте и недельное изменение рейтинга для более подробного представления о трендах.

Источник: The Verge