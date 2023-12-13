Новости Игры 13.12.2023 в 13:32 comment views icon

Valve призывает владельцев Steam Deck прекратить «вдыхать выхлопные газы»

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Юрій Орос

Автор новин

Valve призывает владельцев Steam Deck прекратить «вдыхать выхлопные газы»

Valve хочет, чтобы пользователи перестали вдыхать выхлопные газы Steam Deck. В сообщении на Reddit от 12 декабря один пользователь Steam Deck написал, что получил официальный вердикт от службы поддержки Steam о том, «безопасно ли вдыхать выхлопные газы» от устройства. Пользователь также пояснил, что эта практика стала популярной шуткой среди других владельцев Steam Deck. Через три дня служба поддержки Steam наконец положила конец дискуссии.

Valve призывает владельцев Steam Deck прекратить «вдыхать выхлопные газы»

«Как и в случае со всей электроникой обычно не рекомендуется вдыхать выхлопные газы вашего устройства», — говорится в ответе. «Хотя общее использование не вызывает беспокойства с точки зрения безопасности, следует избегать прямого вдыхания паров, выходящих из вентиляционных отверстий устройства».

Мы понимаем, что это может быть мемом, но, пожалуйста, воздержитесь от такого поведения ради безопасности вашего здоровья.

Что касается ароматической основы этого решения, то нет никаких сообщений, подтверждающих, что вдыхание горячего воздуха, производимого портативными электронными устройствами, может привести к долгосрочным негативным последствиям. Но это также не означает, что вдыхание аромата из Steam Deck гарантировано лишено риска.

С момента выхода Steam Deck в феврале 2022 года владельцы не скрывают, что дым из вентиляционных отверстий портативного игрового устройства обладает удивительным приятным запахом, передает IGN. Это быстро превратилось в вирусный мем.

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