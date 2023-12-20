Valve обязали вернуть €14 тыс. игроку за кейсы CS:GO (лутбоксы), поскольку в Австрии их признали незаконными

Valve должна вернуть 14 096,58 евро игроку CS:GO, потратившему эти деньги на открытие кейсов после того, как суд в Штирии (Австрия) постановил, что кейсы Counter-Strike являются незаконными азартными играми. Кейсы в Counter-Strike – это один из основных способов получения скинов оружия и ножей, но процесс их получения основан на везении и напоминает казино. Valve может подать апелляцию на это решение.

Padronus и юридическая фирма Salburg утверждали в судебном процессе, что предложенные лутбоксы Counter-Strike нарушают австрийское законодательство об азартных играх, а потому затраченные суммы должны быть возвращены. Суд поддержал эту позицию и классифицировал лутбоксы Counter-Strike как незаконные азартные игры.

Игрок воспользовался услугами австрийского «судебного финансиста» Padronus, чтобы подать иск против Valve. Padronus предлагает свои услуги австрийским игрокам, которые приобрели лутбоксы в таких играх как FIFA, Call of Duty и Counter-Strike. В Австрии существует монополия на азартные игры, и только у одной компании — Casino Austria AG — есть лицензия на предоставление услуг по организации азартных игр в интернете, передает Dexerto.

Padronus заявляет: «Согласно австрийскому закону об азартных играх, каждый поставщик лутбоксов должен иметь лицензию. Однако у операторов FIFA, Call of Duty и других игр нет лицензии».

Это первое решение по лутбоксам в немецкоязычном регионе, касающееся игры Counter-Strike. Valve стала вторым провайдером видеоигр, после FIFA, разоблаченного в нелегальных азартных играх в Австрии. — исполнительный директор Padronus Рихард Айбл.

По словам Айбла, судья, рассматривавший дело, был знаком с игрой Counter-Strike, и потому сразу понял суть дела. Это позволило избежать главного препятствия, которое обычно ассоциируется с подобными делами, а именно: судья должен разбираться в играх и системе лутбоксов. Поскольку Valve не имеет игровой лицензии, контракты, заключенные между ней и истцом, недействительны, а произведенные платежи подлежат возврату.

У Valve есть четыре недели на обжалование решения. Если она решит не подавать апелляцию, решение будет окончательным и юридически обязательным. Ранее австрийские суды уже выносили подобные решения против EA и Sony по пакам FIFA, которые также считаются незаконными лутбоксами в Австрии.