NVIDIA RTX 4060 — самая популярная мобильная видеокарта в Steam, Windows 11 почти догнала десятую версию ОС

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В июне десктопная NVIDIA GeForce RTX 3060 продолжает быть самой популярной видеокартой Steam по ежемесячному опросу, хотя и потеряла полпроцента (5,66%; -0,53%). На втором месте недорогая GTX 1650, но и она теряет (4,16%; -0,36%). А вот на третьем месте, с ростом почти на процент (3,58%; +0,74%), — ноутбучная NVIDIA RTX 4060, которая стала самой популярной мобильной видеокартой и самой популярной из RTX 40xx.

Игровые ноутбуки становятся все более популярными: в украинских магазинах, согласно HotlineСтоимость ноутбуков с NVIDIA RTX 4060 начинается от 34 тыс. грн (эквивалент ~$800). За эти деньги пользователь удерживает мощный игровой компьютер, с экраном и возможностью автономной работы. Устройство недешевое, но привлекательное по сравнению со стоимостью сборки соответствующего настольного ПК.

Мобильная NVIDIA RTX 4060 оснащена «обрезанным» графическим процессором AD107 из настольной версии видеокарты. Ноутбучная видеокарта имеет TDP 115 Вт и достаточно мощная для комфортной игры в разрешении 1080p и даже в 1440p.

Другая интересная тенденция среди пользователей Steam — постепенный переход на Windows 11. Доля новейшей операционной системы Microsoft выросла более чем на полпроцента (+0,55%) и достигла 46,63%. В то же время пока самая популярная Windows 10 потеряла почти процент (-0,93%) и охватывает уже менее половины аудитории — 49,42%. Если тенденция продолжится, лидерство Windows 11 среди геймеров уже близко.

Среди факторов, которые влияют на уменьшение процента Windows 10, окончание поддержки «десятки» в следующем году и отсутствие ее поддержки в новейших процессорах AMD. Последний фактор важен с точки зрения рынка компактных мобильных игровых устройств — подавляющее большинство портативных консолей основано именно на платформе AMD, эти устройства почти наверняка обновятся в следующем году.

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