Новости Игры 03.07.2024 в 12:21 comment views icon

NVIDIA RTX 4060 — самая популярная мобильная видеокарта в Steam, Windows 11 почти догнала десятую версию ОС

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Андрій Русанов

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В июне десктопная NVIDIA GeForce RTX 3060 продолжает быть самой популярной видеокартой Steam по ежемесячному опросу, хотя и потеряла полпроцента (5,66%; -0,53%). На втором месте недорогая GTX 1650, но и она теряет (4,16%; -0,36%). А вот на третьем месте, с ростом почти на процент (3,58%; +0,74%), — ноутбучная NVIDIA RTX 4060, которая стала самой популярной мобильной видеокартой и самой популярной из RTX 40xx.

Игровые ноутбуки становятся все более популярными: в украинских магазинах, согласно HotlineСтоимость ноутбуков с NVIDIA RTX 4060 начинается от 34 тыс. грн (эквивалент ~$800). За эти деньги пользователь удерживает мощный игровой компьютер, с экраном и возможностью автономной работы. Устройство недешевое, но привлекательное по сравнению со стоимостью сборки соответствующего настольного ПК.

NVIDIA RTX 4060 — найпопулярніша мобільна відеокарта в Steam, Windows 11 майже наздогнала десяту версію ОС

Мобильная NVIDIA RTX 4060 оснащена «обрезанным» графическим процессором AD107 из настольной версии видеокарты. Ноутбучная видеокарта имеет TDP 115 Вт и достаточно мощная для комфортной игры в разрешении 1080p и даже в 1440p.

Другая интересная тенденция среди пользователей Steam — постепенный переход на Windows 11. Доля новейшей операционной системы Microsoft выросла более чем на полпроцента (+0,55%) и достигла 46,63%. В то же время пока самая популярная Windows 10 потеряла почти процент (-0,93%) и охватывает уже менее половины аудитории — 49,42%. Если тенденция продолжится, лидерство Windows 11 среди геймеров уже близко.

NVIDIA RTX 4060 — найпопулярніша мобільна відеокарта в Steam, Windows 11 майже наздогнала десяту версію ОС

Среди факторов, которые влияют на уменьшение процента Windows 10, окончание поддержки «десятки» в следующем году и отсутствие ее поддержки в новейших процессорах AMD. Последний фактор важен с точки зрения рынка компактных мобильных игровых устройств — подавляющее большинство портативных консолей основано именно на платформе AMD, эти устройства почти наверняка обновятся в следующем году.

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